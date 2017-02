La FHF dévoile son « programme » pour le prochain quinquennat…et déterre la hache de guerre avec les médecins libéraux !

Paris, le vendredi 3 février 2017 - La Fédération Hospitalière de France a dévoilé aujourd’hui un ensemble de propositions pour l’hôpital public qu’elle va adresser aux candidats à la présidentielle. Au milieu d’un catalogue d’idées soit très techniques soit très générales, certaines mesures, concernant notamment les praticiens libéraux ne manqueront pas de faire grincer des dents.

Ainsi pour « lutter contre les inégalités régionales d’accès aux soins » la FHF suggère encore une fois « d’éradiquer les abus en matière de dépassements d’honoraires » et d’ « encadrer les écarts de rémunération entre PH et praticiens libéraux » et de ne rendre « plus possible l’installation en secteur 2 dans les zones déjà surdenses ». Elle réclame également que médecins libéraux et cliniques prennent davantage en charge les urgences…tout en indiquant souhaiter des carrières hospitalières plus ouvertes sur la médecine de ville !

Mais ce « programme » n’est pas qu’une attaque en règle de la médecine libérale, et on y retrouve quelques revendications fortes : l’élargissement voire la suppression du numerus clausus, la fin des « économies au rabot », une refondation du modèle hospitalo-universitaire adaptée aux nouvelles régions et l'instauration d'un « cinquième risque » au sein de la sécurité sociale pour l'autonomie des personnes âgées et dépendantes…

FH