La FMF dévoile son programme politique de santé

Paris, le jeudi 26 janvier 2017 – Alors que le Syndicat des médecins libéraux (SML) a joué la carte de l’ironie en moquant le programme santé de Benoît Hamon et Manuel Valls, qui s’affronteront dimanche lors du deuxième tour de la primaire de la gauche (proposant des ordonnances aux deux hommes politiques pour soigner leur « carence en vitamines pour la santé du futur »), la Fédération des médecins de France (FMF) a décidé de prendre ses distances avec les propositions multiples défendues par les différents candidats à l’élection présidentielle en dévoilant son propre programme.

Plus d’accès libre aux urgences ?

Le syndicat de Jean-Paul Hamon fixe trois priorités pour redonner dynamisme et efficacité à notre système de santé : une régulation de l’accès à l’hôpital, des moyens supplémentaires pour les libéraux et une amélioration de la coordination avec les services médico-sociaux.

Concernant l’hôpital, la FMF défend ainsi l’idée que l’accès aux urgences ne pourrait se faire que sur « lettre du généraliste ou du spécialiste ou en ambulance ». Voilà qui promet une surcharge d’activité importante pour les services du SAMU ce qui n’a pas échappé au syndicat qui considère que ses modalités sont à revoir.

Un super forfait structure pour inciter entre autres aux soins non programmés

Une telle organisation suppose également que la médecine libérale soit renforcée. S’inscrivant dans son discours habituel, la FMF martèle que des moyens supplémentaires doivent lui être accordés pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de médecine de premier recours. L’organisation détaille pour ce faire les différents axes d’un « forfait structure » qui varierait en fonction de l’emploi de personnels (la FMF juge que 50 000 emplois pourraient être créés pour améliorer la gestion des cabinets), de l’accueil ou non d’étudiants et de l’acceptation de soins non programmés ou pas. L’amélioration des moyens de la médecine libérale passerait également par une véritable revalorisation des tarifs… qui à terme pourrait permettre de converger vers un tarif unique (une idée qui pourrait trouver un écho chez Manuel Valls).

Faire le ménage pour plus d’efficacité

Par ailleurs, pour améliorer la coordination entre l’hôpital, la ville et les services médico-sociaux, la FMF mise notamment sur une messagerie sécurisée qui permettrait une communication en temps réel. Au-delà, la FMF constate qu’aujourd’hui, la mise en place d’un « portage de repas et/ou une auxiliaire de vie » de manière immédiate sur simple demande d’un médecin ou d’une infirmière est impossible. L’organisation ironise : « malgré, et sans doute à cause de moyens de coordinations concurrents, AMIA, Paerpa, Prado, CLIC, réseaux de santé et bientôt PTA », énumère-t-elle.

Un plan apparemment budgété

Pour mettre en œuvre ce vaste programme, la FMF n’oublie pas le nerf de la guerre : l’argent. Tout en se disant sensible à la proposition récente d’une assurance maladie universelle défendue par Martin Hirsch et Didier Tabuteau, le syndicat plaide plus certainement pour un regroupement des régimes spéciaux (avec 7 milliards d’économie à la clé), une taxation des mutuelles (7 milliards encore), la rationalisation des services d’urgences (trois milliards), le retour à des « taux d’hospitalisation dans la moyenne européenne » (15 milliards) et encore un plan générique semblable à celui existant en Allemagne (10 milliards). Bien sûr, ces différentes mesures seront assorties d’une suppression du tiers payant et d’une meilleure lisibilité sur les taux de remboursement (éventuellement réformés).

Des incitations musclées contre la désertification médicale

Enfin, face à la désertification médicale et au désengagement des jeunes générations pour l’exercice libéral, la FMF plaide pour l’obligation d’un stage en secteur libéral pour les internes de toutes spécialités ou encore le doublement des salaires des internes en zone déficitaire (ainsi que l’indemnisation de leur logement et de leur transport). Reste à savoir si ces différentes propositions séduiront ceux qui se présenteront aux élections... et ceux qui y voteront.

