La fonction rénale est plus souvent altérée chez le sujet fragile et… polymédicamenté

Les sujets considérés comme fragiles sont particulièrement exposés à de multiples évènements sérieux liés à leur condition ou aux comorbidités associées, mais aussi aux effets indésirables des médicaments. Ces derniers sont d’autant plus à redouter qu’ils s’inscrivent dans un contexte de polymédicamentation, alors que la fonction rénale est souvent perturbée. Cette dernière joue d’ailleurs un rôle critique dans les indications et les choix thérapeutiques, mais aussi dans la détermination des posologies les plus adaptées. Cependant, il faut souligner les limites du dosage des taux plasmatiques de la créatinine dans une telle population qui peuvent être faussés par l’état nutritionnel ou d’autres facteurs métaboliques. La prévalence de l’insuffisance rénale chronique (IRC) est donc mal connue.

Une étude d’observation permet d’en savoir plus. Elle a inclus 4 987 sujets âgés des deux sexes, vivant tous au sein de la communauté et provenant de l’étude dite ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). La fonction rénale a été évaluée au moyen du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) à partir des taux sériques de créatinine (DFGecr) ou de cystastine C (DFGecys). Le rapport urinaire albumine/créatinine a été également mesuré. Les sujets fragiles ou vulnérables ont été identifiés par au moins 3 des critères classiques suivants : amaigrissement, ralentissement, épuisement, faiblesse générale ou encore bas niveau d’activité physique.

Déterminer la fonction rénale à partir du taux sérique de cystatine

Au total, 341 participants (7 %) ont été considérés comme fragiles. Un DFGecr < 60 ml/min/1,73m2 a été constaté chez 1 475 sujets, versus 2 480 (50 %) pour ce qui est d’un DFGecys < 60 ml/min/1,73m2. Une albuminurie avec une excrétion d’albumine ≥ 30mg/g concernait 1 006 sujets (20 %). Chez les participants fragiles, la prévalence d’un DFGecr abaissé a été estimée à 45 %, et celle d’un DFGecys diminué à 77 %. Après ajustement en fonction des covariables, la fragilité a été modérément associée aux valeurs du DFGecr, alors que la relation s’est avérée plus étroite avec le DFGcys et le rapport albumine/ créatinine. Le DFGecys a permis de changer de catégorie de nombreux participants dont le DFGecr était compris entre 45 et 60 ml/mn/m2, probablement surestimé.

Une polymédicamentation extrême (≥10 classes thérapeutiques) s’est avérée particulièrement fréquente chez les sujets fragiles (soit 54 % versus 38 % chez les non vulnérables). Parmi les médicaments les plus prescrits, figurent notamment ceux qui nécessitent une évaluation de la clairance rénale, tels la digoxine, mais aussi d’autres qui exposent à des chutes et à leurs conséquences, qu’il s’agisse des hypnogènes, des sédatifs ou encore des anticoagulants.

En bref, la prévalence de l’IRC débutante ou d’un dysfonctionnement rénal accessible au DFGe semble particulièrement élevée chez les sujets fragiles. Les discordances entre DFGecr et DFGcys méritent d’être soulignées, la cystatine C étant un biomarqueur plus précis que la créatinine pour apprécier la fonction rénale, notamment dans une telle population. La polymédication extrême concerne plus d’un sujet vulnérable sur deux, de sorte qu’une évaluation la plus précise possible de la fonction rénale semble ici relever de la prudence la plus élémentaire.

Dr Philippe Tellier