La galectine-3, un nouveau biomarqueur du risque cardiovasculaire

La galectine-3 est un de ces nouveaux biomarqueurs désormais utilisés dans le diagnostic, l’évaluation pronostique et le suivi des traitements des patients qui ont une insuffisance cardiaque.

Elle joue en effet un rôle dans la genèse de la fibrose myocardique, de l’inflammation et dans la réponse immunologique.

La galectine-3 est un β-galactoside secrété par les macrophages, les monocytes et les cellules épithéliales. Dans sa forme soluble, elle peut être détectée dans le sang périphérique et on a démontré qu’elle était un marqueur de fibrose myocardique dont elle favorise l’apparition.

Chez les patients en insuffisance cardiaque, sa présence s’est ainsi trouvée associée à une augmentation de la mortalité.

Plus récemment, on s’est intéressé aux liens qui pouvaient exister, dans la population générale, entre le taux de galectine-3 et le risque de mortalité et de survenue de nouveaux cas d’insuffisance cardiaque. Mais les résultats de ces études n’ont pas permis, à ce jour, de considérer que la galectine-3 était un marqueur du pronostic.

TF. Imran et coll. ont repris la question et réalisé une méta-analyse pour tenter d’évaluer l’association entre les taux plasmatiques de galectine-3 et la mortalité de toute cause, la mortalité cardiovasculaire (CV) et la survenue d’une insuffisance cardiaque de novo.

La méta-analyse a finalement porté sur 18 études regroupant 32 350 participants (âge moyen : 57,3 ans ; femmes : 47,2 %).

Le suivi a été en moyenne de 5 ans (2,9 à 10 ans) soit 323 090 personne-années.

Pour chaque augmentation d’une déviation standard du taux de galectine-3, il a été trouvé un hazard ratio (HR) de 1,10 pour la mortalité de toute cause (intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,05 à 1,14), un HR de 1,22 (IC95 de 1,05 à 1,39) pour la mortalité CV et un HR de 1,12 (IC95 de 1,04 à 1,21) pour le risque de survenue d’une insuffisance cardiaque.

Dans l’analyse du sous-groupe portant sur la mortalité CV, il a été trouvé un HR de 1,44 (IC95 de 1,09 à 1,79) pour les patients en insuffisance cardiaque et un HR de 1,09 (IC95 de 0,91 à 1,27) pour la population générale.

En conclusion, les résultats de cette méta-analyse suggèrent que des taux élevés de galectine-3 sont associés à un risque plus élevé de mortalité de toute cause, de mortalité CV et de survenue d’une insuffisance cardiaque de novo. La mesure du taux de galectine-3 pourrait ajouter une valeur pronostique supplémentaire à celle des facteurs de risque CV traditionnels.

Dr Robert Haïat