La goutte n'est plus ce qu'elle était…

Toutes les données sont concordantes, beaucoup de choses ont changé ces dernières années dans l'épidémiologie et le traitement de la goutte. La prévalence s'est accrue, les co-morbidités sont plus nombreuses notamment cardiovasculaires, de plus en plus de patients sont hospitalisés et les coûts financiers grimpent. Et pourtant, les traitements se sont bien développés depuis l'allopurinol, avec l'arrivée du fébuxostat, de la pégloticase et du lésinurad. Chercher l'explication …

L'épidémiologie et la clinique de la goutte ont bien changé ces dernières années. On note une augmentation de la prévalence (1% en Europe, 5% aux USA) et des co-morbidités associées. Dans cette étude espagnole, sur un peu plus de 1.000 patients analysés, on s'aperçoit que l'âge moyen de la première consultation est passé de 54,1 ans entre 1992-2001 à 64,6 ans entre 2011-2016 et le nombre de femmes qui consulte, a été multiplié par 5. Les manifestations cliniques sont plus souvent polyarticulaires avec un doublement des formes tophacées. On note aussi plus de patients qui sont hospitalisés et plus longtemps. En Suède, entre 2000 et 2012, le taux annuel d'hospitalisations est passé de 12,2/100.000 adultes à 16,7 / 100.000 adultes (p=0,0038) et la durée médiane du séjour est passée de 3 à 5 jours. Le point interpellant est qu'à peine un quart des patients hospitalisés était sous traitement avant hospitalisation. (1)

Améliorer la prise en charge

C'est l'objectif qui prévaut sur base de 2 constats: un taux d'hospitalisation en hausse et une proportion insuffisante de patients traités. L'idée est de recourir à des infirmières spécialisées, qui impliquent le patient dans son traitement et l'évolution de sa maladie. Le concept a déjà fait ses preuves dans d'autres maladies comme la maladie de Crohn. Dans cette étude britannique (2), les infirmières suivaient une formation basée sur les recommandations EULAR pour la prise en charge de la goutte. Les 517 patients ont été randomisés selon qu'ils étaient suivis pendant 2 ans par le staff infirmier ou le médecin traitant. Les groupes étaient comparables sur le plan démographique, clinique et biologique (acide urique: 443 µmol/L et 439 µmol/L). A 2 ans, 95% des patients sous suivis infirmiers ont atteint une cible de <360 µmol/L vs 19% sous suivis par leurs généralistes. Le taux moyen d'acide urique est de 252 µmol/L sous suivi infirmier vs 418 µmol/L. Près de 95% des patients sont toujours sous traitement dans le groupe suivi infirmier vs 54%. La conséquence directe est une division par 3 du nombre de crises et des tophi durant la 2ème année.

Efficace et évidemment rentable

Les auteurs concluent au bénéfice incontestable de cette approche avec un impact sur la qualité de vie du patient et plus que probablement sur le budget consacré au traitement de la goutte dont l'étude suédoise a montré qu'il a quasiment doublé en 10 ans pour atteindre aujourd'hui près de 800.000 $. C'est aussi une façon de soulager le généraliste et de renforcer le contrôle de l'uricémie: 20% des patients ont à peine 1 contrôle par an et 35% ont plus d'un contrôle par an.

Dr Claude Biéva