La gymnastique périnéale, ça marche !

Près de 40 % des femmes ménopausées souffrent d’un prolapsus à l’origine de gênes vaginales et de troubles aussi bien urinaires que digestifs ou sexuels. Si la rééducation pelvienne fait partie du traitement du prolapsus et de ses symptômes, son rôle est moins bien établi dans sa prévention.

L’étude multicentrique randomisée PREVPROL s’est intéressée à des femmes ayant accouché 12 ans plus tôt et a retenu celles qui avaient un POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) ≥ 1, en excluant celles qui avaient eu une chirurgie de l’incontinence ou des séances de rééducation dans les 5 dernières années.

Les 206 femmes du groupe intervention ont bénéficié tout au long de 16 semaines, de cinq consultations avec un kinésithérapeute leur enseignant des séries d’exercices quotidiens et leur donnant des conseils sur l’hygiène de vie. Les patientes recevaient également un DVD de cours de Pilates et des conseils personnalisés. Les 206 femmes du groupe contrôle ont seulement reçu par courrier des conseils d’hygiène de vie.

Un bénéfice non seulement vis-à-vis des symptômes du prolapsus mais aussi pour la santé en général !

Deux ans plus tard, ces femmes ont répondu au questionnaire pour établir le POP-SS (Pelvic Organ Prolapse Symptom Score) ainsi qu’à une forme adaptée de l’ICIQ (International Consultation on Incontinence Questionnaire) et à divers autres questionnaires.

A deux ans, les résultats au POP-SS sont significativement meilleurs chez les femmes du groupe intervention, celles du groupe contrôle ayant bien plus la sensation d’avoir « quelque chose qui descend dans leur vagin » et d’avoir besoin de pousser pour vider leur vessie. De plus, le groupe intervention a ressenti un véritable bénéfice pour sa santé (44 % vs 10 %) et a d’ailleurs moins souvent consulté son médecin traitant durant la période de l’étude. Par contre, si ces patientes rapportent moins de petits troubles urinaires, les incontinences sévères, impériosités/fuites fécales et les difficultés sexuelles sont diminuées mais de façon non significative.

Chez des femmes qui n’étaient pas en demande de traitement, l’adhésion aux exercices est forte et les résultats positifs, mais il faudra encore attendre pour en connaître les effets à plus long terme.

Marie Gélébart