La législation belge continue de faire de l’« irresponsable » un individu à part qui requiert une loi d’exception

Plus de 4 000 personnes qui ont enfreint la loi mais ont été déclarées irresponsables sont internées en Belgique où elles bénéficient d’une mesure d’internement qui encadre les soins sous contrainte. Condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la Belgique a réagi au travers d’une nouvelle loi « relative à l’internement », qui remplace la loi « de défense sociale ». Elle concerne toute personne avec un trouble mental et ayant commis, en état d’irresponsabilité, un délit ou un crime. Unique en Europe, elle se caractérise par une indétermination de la sentence. La libération dépend de la stabilisation de l’état mental, de l’attitude envers les victimes et de l’absence de risque de récidive. La nouvelle loi insiste enfin sur le trajet de soins dont devrait bénéficier chaque interné.

Trois profils d’internés se dégagent actuellement : les patients psychiatriques « chroniques », les agresseurs sexuels (avec une durée d’hospitalisation plus longue et très majoritairement aucun diagnostic psychiatrique sur l’axe I) et les déficients mentaux pour lesquels l’âge d’internement est plus précoce. Se posant la question du sort réservé aux « irresponsables » sans trouble mental, Pierre Oswald (Tournai, Belgique) constate que les longues durées de séjour risquent d’augmenter. De plus, les outils d’évaluation du risque de récidive (critère désormais déterminant) restent peu utilisés et sujets à controverse. Enfin, le désaccord quant aux faits commis est présent chez nombre d’internés, ce qui limite la possibilité de prouver une attitude réparatrice envers les victimes.

La législation belge continue ainsi de faire de l’ « irresponsable » un individu à part, qui requiert une loi d’exception. L’absence de détermination de la sentence reste un problème car, malgré l'accent mis sur le trajet de soins, les critères de libération à l’essai sont de plus en plus nombreux et dépendants d’éléments subjectifs.

Dr Dominique-Jean Bouilliez