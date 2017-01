La loi du genre pour le TAVR

Contrairement à ce qu’on observe pour les procédures interventionnelles coronaires percutanées, environ 50 % des patients qui ont un remplacement trans-cathéter de la valve aortique (TAVR) sont des femmes. Or, des études observationnelles de petite taille et l’analyse de sous-groupes d’études randomisées ont montré que le genre des patients avait un impact sur le pronostic. Il a été rapporté notamment que les femmes étaient plus exposées que les hommes à la survenue de complications liées à la procédure (hémorragies, complications vasculaires) et que ces complications étaient associées à une augmentation de la mortalité et des ré-hospitalisations post-TAVR.

Chandrasekhar et coll. ont entrepris de comparer le pronostic hospitalier et le pronostic à un an de patients des deux sexes qui avaient bénéficié d’un TAVR.

L’étude a été menée à partir des données du registre américain national de TAVR. Entre 2011 et 2014, 11 808 (49,9 %) femmes et 11 844 (51,1 %) hommes ont eu un TAVR. Les femmes étaient plus âgées que les hommes, elles avaient un moindre taux de maladie coronaire, de fibrillation atriale et de diabète ; en contraste, elles avaient plus fréquemment que les hommes des calcifications aortiques (voire une aorte ‘’en porcelaine’’), une altération de la fonction rénale et un score de la Société de Chirurgie Thoracique Américaine (Society of Thoracic Surgeons) plus élevé (9,0 % vs 8,0 %; p < 0,001).

Une voie d’abord non trans fémorale a été plus souvent utilisée chez les femmes que chez les hommes (45,0 % vs 34,0 %).

Plus de complications mais mortalité moindre pour les femmes

Pendant le séjour hospitalier, l’incidence des complications vasculaires a été significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes (8,27 % vs 4,39 % ; hazard ratio [HR] ajusté 1,70 ; intervalle de confiance [IC] 95 % [1,34 à 2,14] ; p < 0,001) ; il a également été noté chez les femmes une tendance non significative à un taux de saignements plus élevé (8,01 % vs 5,96 %; HR ajusté 1,19; IC 95 % [0,99 à 1,44] ; p = 0,06); cependant, à un an, la mortalité était plus basse chez les femmes que chez les hommes (21,3 % vs 24,5 %; HRajusté0,73; IC 95 % [0,63 à 0,85]; p < 0,001).

En conclusion, le profil de risque des hommes et des femmes qui vont bénéficier d’un TAVR est différent. Bien que les femmes aient un risque ajusté plus élevé de complications vasculaires pendant la phase hospitalière, leur taux de survie à un an est supérieur à celui des hommes.

Dr Robert Haïat