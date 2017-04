La Lp(a) a une valeur pronostique dans la maladie coronaire non obstructive symptomatique

Les sténoses coronaires non obstructives (≤ 50 % à la coronarographie) des troncs épicardiques principaux ne réduisent pas habituellement le flux coronaire et sont souvent asymptomatiques.

Même si ces patients présentent parfois de l’angor, on a longtemps pensé que leur pronostic restait relativement favorable. Or, des travaux récents ont souligné que la présence et l’étendue de sténoses coronaires non obstructives sont en fait associées à un risque cardiovasculaire élevé.

On sait par ailleurs que la Lipoprotéine(a) [Lp(a)] est un facteur prédictif indépendant de la survenue d’évènements cardiovasculaires au sein de la population générale et qu’elle est un critère de mauvais pronostic chez les patients qui ont une maladie coronaire stable ou un syndrome coronaire aigu.

Cependant, à ce jour, la valeur pronostique du taux de la Lp(a) n’a pas été évaluée chez les patients présentant des sténoses non obstructives des troncs épicardiques coronaires principaux.

C’est ce qui a poussé H. Xie et coll. à tenter de déterminer cette valeur pronostique à partir d’une population de 4 254 patients symptomatiques, suspects d’avoir une maladie coronaire et référés pour coronarographie ; 451 d’entre eux (âge moyen : 58+/-9 ans ; dont 250 femmes) qui avaient des sténoses coronaires non obstructives font l’objet de cette étude.

Les patients ont été classés en différents groupes selon les terciles de leur taux de Lp(a) mesuré à l’admission.

Critère principal : événements cardiovasculaires majeurs (MACEs), à savoir décès d’origine cardiaque et syndrome coronaire aigu.

Lors d’un suivi moyen de 32+/-22 mois, on a dénombré 37 (8 %) MACEs (décès d’origine cardiaque : 15 cas ; syndrome coronaire aigu : 22 cas).

L’analyse de Kaplan-Meier a révélé que des taux élevés de Lp(a) étaient associés à un plus mauvais pronostic (p = 0,001).

Après ajustement multivarié de Cox, pour les autres facteurs confondants, la Lp(a) est restée un facteur prédictif indépendant de la survenue de MACEs soit en tant que variable continue (hazard ratio [HR] = 1,031 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 1,019 à 1,043 ; p < 0,001), soit en tant que variable catégorielle (HR = 3,155 ; IC95 de 1,599 à 6,229 ; p= 0,001).

De plus, la prise en compte du taux de la Lp(a) en sus des autres facteurs de risque classiques de la maladie coronaire a amélioré la valeur prédictive des modèles de référence quant à la survenue d’un MACE.

En conclusion, chez les patients qui présentent une maladie coronaire non obstructive symptomatique, un taux élevé de Lp(a) est associé, de façon indépendante, à un pronostic plus défavorable et peut être utile dans la stratification de leur risque.



Dr Robert Haïat