La médecine esthétique ne connaît pas la crise !

Paris, le vendredi 27 janvier 2017 - Sept mille spécialistes de médecine et chirurgie esthétique de 85 pays sont réunis à Paris pour le congrès de l’IMCAS (International Master Course on Aging Science), l’occasion pour eux de faire un point sur un secteur en plein essor.

Les ventes de produits et matériels destinés aux chirurgiens esthétiques ont ainsi atteint un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros dans le monde (et devrait atteindre 12 milliards en 2020), soit 8 % de plus qu’en 2015.

Seule la croissance du marché des prothèses mammaires s’essouffle un peu avec une « simple » augmentation de 2,2 %, l’implantation de ces dispositifs demeure néanmoins le premier acte de chirurgie plastique pratiqué devant la liposuccion et la blépharoplastie.

La pose d’implants mammaires serait plus réfléchie qu’auparavant depuis le scandale PIP, de plus les problèmes de réactions à un corps étranger persistent comme le souligne le docteur Benjamin Ascher, plasticien parisien et fondateur de l’IMCAS.

Ce sont les méthodes moins invasives qui ont désormais le vent en poupe. Ainsi les ventes d’acide hyaluronique ont augmenté l’année passée de 8,3 % et la commercialisation de machines destinées aux séances de radiofréquence, de cooling ou d’ultrasons a bondi de 16,3 % en 2016.

Tous produits confondus, les produits injectés sont désormais le premier marché en valeur (38%) et devraient continuer de progresser de l'ordre de 8% par an jusqu'en 2020 pour atteindre 4,5 milliards d'euros.

D'un point de vue géographique les Etats-Unis demeurent le numéro 1 du secteur avec 46 % du chiffre d'affaires mondial (46%), devant l'Europe (26%), l'Asie (22%) et l'Amérique latine (7%).

Frédéric Haroche