La médecine prédictive de demain, du profiling…

La médecine personnalisée est un sujet en vogue. Elle suppose d’adapter le traitement à chaque individu. Cependant, des équipes s’intéressent plus spécifiquement au fait de rester en bonne santé ou d’améliorer son capital santé et ainsi d’éviter de passer au stade maladie.

Des moyens techniques multiples existent pour analyser des données exhaustives, qu’ils soient génomiques (étude du génome), protéomiques (étude des protéines), métabolomiques (étude des métabolites), qu’ils étudient le transcriptome (étude des ARN messagers transcrits), le microbiome (étude des flores bactériennes physiologiques par analyse de l’ARN 16S) … synthétisés sous le terme anglais de « omic profiling ».

Une équipe américaine vient de publier dans Nature Biotechnology une étude concernant 108 personnes suivies pendant 9 mois. L’analyse d’un grand nombre de données à leur sujet avait pour but d’essayer de trouver des biomarqueurs prédictifs de pathologies et de voir si des états génomiques pouvaient se traduire en terme de protéines facilement mesurables en laboratoire afin de prévenir la maladie.

Un recueil de données exhaustif…

Les patients étaient âgés de 21 à 89 ans et composé de 59 % d’hommes et de 41 % de femmes, 89 % était des descendants européens. Un séquençage génomique a été effectué en début d’étude. Les patients ont eu des prélèvements tous les 3 mois : prise de sang mais également recueil d’urine du premier jet, selles et salive. Ils devaient relever leur poids, leur pression artérielle, leur pouls au repos toutes les semaines. De plus, ils devaient noter leur activité physique et leur temps de sommeil grâce à des outils connectés. Cependant, pour ce dernier point, l’observance a été moindre.

Au niveau sanguin, les marqueurs cardiovasculaires, diabétiques, hépatiques, de l’inflammation, de la nutrition et des toxiques, du stress, ont été mesurés.

De nombreuses données ont été générées, des relations, des corrélations « inter-omiques » et de nombreuses questions et perspectives.

Deux points intéressants ressortent :

- l’intérêt de mettre en évidence de nouveaux biomarqueurs dont une corrélation a été trouvée avec une pathologie et que ces biomarqueurs soient facilement mesurables dans les milieux biologiques.

Par exemple, la gamma-glutamyltyrosine, un métabolite de la γGT, est fortement corrélée au risque cardiométabolique et serait un très bon marqueur prédictif de l’insulinorésistance.

- découvrir des susceptibilités à des pathologies et essayer de prévenir l’apparition de ces maladies

Par exemple, la cystine sérique est négativement corrélée avec le risque de développer des maladies intestinales chroniques inflammatoires (MICI). L’importance de la diminution de la cystine est corrélée à la gravité des signes cliniques. Ceci suscite des questions : est-ce la cause ou la conséquence ? Est-il possible de retarder l’apparition de MICI chez les personnes prédisposées par supplémentation en cystine ?

Il s’agissait d’une l’étude pilote se basant sur 108 personnes uniquement et elle ne peut être représentative de la population. La prochaine étape est de recruter 100 000 individus en 2020.

De plus, l’observance est difficile à maintenir sur le long terme.

L’identification des processus, de leur lien entre eux, permettra à l’avenir de mieux détecter les phases précoces des maladies et de mieux les appréhender.

Dr Sylvie Coito