La meilleure formule pour réussir l’extubation des prématurés ventilés

Pour diminuer l’incidence et la sévérité de la dysplasie broncho-pulmonaire, il y a intérêt à arrêter dès que possible la ventilation mécanique chez les grands prématurés ventilés, mais l’extubation peut échouer à cause de la pathologie pulmonaire ou de l’immaturité de la commande respiratoire de ces enfants. Différents moyens ont été proposés pour augmenter les chances de succès de l’extubation dans un tel contexte. Ils sont évalués par une méta-analyse des essais contrôlés randomisés incluant des nouveau-nés de termes variés mais inférieurs à 37 semaines.

PPC de ≥ 5 cm H 2 O ou Bi-PAP

Une assistance respiratoire non invasive, avec une pression positive continue (PPC) pour maintenir le volume pulmonaire et améliorer l’oxygénation, est la première approche.

La Pression Continue [PPC] nasale et la Ventilation nasale sur un « fond » de PPC sont supérieures à une simple oxygénation dans un hood.

La PPC nasale est générée par un débit de gaz continu, qui peut être fixe ou variable. Il n’y a pas plus d’échecs d’extubation avec les dispositifs où le débit de gaz est fixe (respirateur ou colonne de bullage) qu’avec un Infant Flow System, où le débit de gaz est variable. Plus que le procédé de génération de la PPC, ce sont le niveau de la PPC et le type d’interface avec l’enfant qui comptent. Chez des très grands prématurés, les taux d’échec d’extubation et de ré-intubation sont moindres avec une PPC de 7-9 cm H 2 O qu’avec une PPC de 4-6 cm H 2 O, et avec une canule binasale qu’avec une canule uninasale, le masque nasal donnant des résultats similaires à la canule binasale pour le taux de ré-intubations.

La Ventilation nasale sur un fond de PPC, produite par un respirateur, et la PPC nasale à deux niveaux (Bi-PAP), produite par un appareil à débit variable, réduisent les risques d’insuffisance respiratoire et de ré-intubation.

La synchronisation de la Ventilation nasale ne semble pas apporter d’avantage supplémentaire.

Les lunettes à haut débit ont été testées versus la PPC nasale dans quatre essais, dont l’un utilise un débit de gaz < 2 l/min en moyenne. L’analyse poolée de ces essais ne fait pas ressortir de différences entre les lunettes et la PPC nasale concernant les taux d’échec du traitement ou de ré-intubation dans les 7 jours suivant l’extubation. Néanmoins, en cas d’échec des lunettes, une PPC nasale ou une Ventilation nasale est souvent tentée avant de ré-intuber. Les deux systèmes d’humidification des lunettes (Vapotherm et Fischer & Paykel) donnent des taux de ré-intubation similaires.

La caféine mais pas les corticoïdes

Les stimulants des centres respiratoires sont habituellement combinés à l’assistance respiratoire non invasive.

Les méthylxanthines, débutées dès qu’un arrêt de la ventilation mécanique est envisagé, réduisent de moitié le risque d’échec d’extubation versus l’absence de traitement/un placébo. La théophylline et la caféine sont aussi efficaces, mais la caféine est plus maniable. Chez les prématurés de < 30 sem., une dose de 20 mg/kg/j de citrate de caféine est deux fois plus efficace qu’une dose de 5 mg/kg/j.

Le doxapram n’est pas supérieur à la caféine.

Les corticoïdes IV, en général la dexaméthasone-, administrés pour prévenir une dyspnée laryngée post-extubation, ne diminuent pas le risque de ré-intubation dans un modèle d’effets aléatoires.

Enfin, la kinésithérapie respiratoire avant et après extubation réduit nettement le risque de ré-intubation en facilitant l'évacuation des sécrétions bronchiques.

En conclusion, la meilleure formule pour réussir l’extubation d’un grand prématuré ventilé associe une charge en caféine durant les 48 h précédant l’extubation, et une ventilation nasale avec une PPC de ≥ 5 cm H 2 O ou une Bi-PAP sur une canule binasale après l’extubation. Le plus difficile est de prédire le moment à partir duquel un prématuré est « prêt à être extubé », ce qui reste une affaire d’appréciation clinique plus ou moins subjective.

