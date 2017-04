La meilleure stratégie pour l’exploration de l’hématurie microscopique asymptomatique

L’hématurie microscopique asymptomatique (HMA) est très fréquente. Elle pourrait concerner jusqu’à 40,9 % des adultes aux Etats-Unis. Ses étiologies sont multiples, les plus graves étant la possibilité de lésions malignes de l’appareil urinaire, dont la fréquence, en cas d’HMA, est estimée entre 0 et 11 %. Plusieurs stratégies diagnostiques sont alors possibles, avec des impacts variés, tant au plan clinique qu’économique. L’American Urological Association (AUA) recommande de coupler tomodensitométrie (CT) et cystoscopie. Cette démarche diagnostique est, certes, très performante mais est associée à un risque notable de morbidité et génère des coûts élevés. Des stratégies alternatives sont envisageables, d’autant que la recherche d’anomalies cancéreuses en cas d’HMA s’avère le plus souvent négative.

J A Halpern a émis l’hypothèse que remplacer ou supprimer la CT urologique réduirait considérablement les coûts sans compromettre gravement la détection des cancers des voies urinaires. Il a envisagé une analyse coût-efficacité de 4 des stratégies employées le plus couramment, à partir de modèles analytiques de décision fondés sur les données de la littérature médicale. Les patients étudiés présentaient une HMA, sans antécédents de cancer urologique et avec une culture des urines stériles, excluant la possibilité d’infection urinaire basse à l’origine de l’HMA. L’ « efficacité » était déterminée par le nombre de cancers urologiques détectés par chacune des stratégies diagnostiques, cancers des voies urinaires basses (vessie) comme cancers du haut appareil urinaire ou rénaux.

Quatre démarches testées

La première stratégie évaluée a été la combinaison CT-cystoscopie, considérée comme la référence absolue par l’AUA. La seconde a été le couplage échographie rénale-cystoscopie, recommandée par de nombreuses instances internationales et souvent utilisée en pratique clinique aux USA. Elle a pour avantage de réduire la morbidité, en évitant toute irradiation et injection de produit de contraste, de réduire les coûts mais a pour désavantage majeur une moindre sensibilité dans le diagnostic des cancers. Les 2 autre stratégies testées ont été la pratique d’une seule cystoscopie ou d’un scanner uniquement. L’échographie isolément n’a pas été étudiée de par, comme cela a déjà été mentionné, sa faible sensibilité dans la recherche des lésions basses. Il en a été de même pour d’autres méthodes diagnostiques, cytologie urinaire par exemple. Pour chacune des 4 stratégies envisagées, le recueil des données a porté essentiellement sur leur sensibilité et spécificité dans la détection des cancers urologiques du haut et bas appareil, sur le nombre de faux positifs et négatifs, enfin sur leurs complications potentielles, la cystoscopie étant, par exemple, associée à 1,9 % d’infections urinaires basses fébriles. Les coûts des différentes stratégies ont été évalués dans le cadre du tiers payant et actualisés en US $ 2017. De par la faible prévalence des lésions malignes, les coûts et l’efficacité diagnostique ont été rapportés à 10 000 patients afin d’optimiser au maximum les différences potentielles. Le coût différentiel par cancer diagnostiqué (ICCD) a aussi été évalué. Des analyses complémentaires ont porté plus précisément sur les populations à haut risque : hommes, tabagiques, sujets de 50 ans ou plus. Le seuil de coût acceptable a été arbitrairement fixé à $ 100 000 par cancer diagnostiqué. Enfin, des analyses de sensibilité additionnelles directes ont été effectuées, ne portant que sur les 2 stratégies considérées comme optimales selon l’ICCD.

La combinaison échographie-cystoscopie est la plus performante en terme de rapport coût/ efficacité

Comparé à la non évaluation, le CT seul détecte le plus de cancers additionnels, 221/ 10 000 patients, pour une dépense de US $ 9 300 000. La cystoscopie isolément en découvre 222, pour un ICCD de $ 10 287 vs une non évaluation. L’ajout de l’échographie rénale amène à la détection de 23 cancers supplémentaires, soit 245 au total, pour un ICCD de $ 53 810. Le remplacement de l’écho par un CT ne permet de découvrit qu’un seul cancer de plus et avec un ICCD prohibitif à $ 6 840 484. Il apparaît donc que le couplage échographie-cystoscopie est la stratégie qui a le meilleur rapport coût/ efficacité. Elle reste, dans diverses analyses de sensibilité, la stratégie optimale dans 100 % des simulations effectuées. Ne considérant que les groupes à risque, les 4 stratégies envisagées permettent, à l’évidence, de détecter un plus grand nombre de lésions malignes mais, là encore, la plus performante en termes de rapport coût/ efficacité est la combinaison échographie-cystoscopie.

De par le monde, on peut considérer qu’annuellement plusieurs centaines de milliers d’individus sont amenés, pour des raisons diverses, à pratiquer une analyse d’urines et que, chez nombre d’entre eux sera décelée une hématurie microscopique nécessitant des investigations complémentaires. Le travail de J Halpern démontre que la combinaison échographie rénale–cystoscopie est de loin la plus pertinente quant au rapport coût/efficacité dans l’exploration d’une HMA, du fait des dépenses accrues et des complications potentielles liées au CT et du fait de la faible prévalence des lésions tumorales du haut appareil urinaire pour lesquelles le CT est plus performant. Il importe, bien évidemment, de prendre en compte également les préférences personnelles des patients et leurs facteurs de risque propres. Au plan clinique la mise en œuvre d’une telle pratique pourrait conduire à des économies substantielles (jusqu’ à $ 390 millions par an aux USA). Elle pourrait aussi améliorer la compliance, à ce jour encore faible en soins primaires, des patients, devant avoir l’exploration étiologique d’une HMA.

Ce travail a de nombreux points forts. L’analyse coût/ efficacité des différentes stratégies diagnostiques a été fondée sur des données solides, émanant de nombreuses publications médicales. Le modèle employé a amplement démontré sa stabilité dans diverses hypothèses cliniques. A l’inverse, le retentissement des diagnostics retardés (faux négatifs) n’a pas été pris en compte en termes de survie, de qualité de vie, de coûts induits… ; peu de données sont en fait disponibles sur l’intérêt de l’échographie dans les tumeurs du haut appareil urinaire ; l’estimation des dépenses a pu être mal faite ; les conséquences à long terme de l’irradiation induite par le CT n’ont pas été intégrées. Enfin, l’apport de l’imagerie par résonance magnétique n’a pas été abordée, bien que n’exposant pas à une irradiation et pouvant se révéler très utile dans des cas particuliers.

En conclusion, parmi les 4 approches diagnostiques évaluées, le couplage échographie rénale-cystoscopie paraît être optimal, en termes coût/efficacité, dans l’exploration initiale d’une HMA. L’utilisation préférentielle de l’ultrasonographie, vs le scanner, a pour avantage de réduire la morbidité et les coûts. Il importe donc d’évaluer les pratiques quotidiennes en la matière et, si nécessaire, de les modifier en vue d’appliquer la stratégie diagnostique la plus efficace.

