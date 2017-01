La migraine augmente le risque d’accident vasculaire cérébral postopératoire

Une personne sur cinq dans la population générale souffrirait de migraine. Souvent considérée comme une affection bénigne, elle est parfois négligée, mais une étude publiée récemment dans le British Medical Journal vient rappeler une fois de plus l’intérêt qui doit lui être accordé.

L’étude porte sur le lien entre la migraine et le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC), lien déjà exploré et prouvé, notamment dans les migraines avec aura. Mais il s’agit cette fois du risque d’AVC en postopératoire. L’étude est prospective, menée sur 124 558 patients, parmi lesquels 10 179 (8,2 %) présentaient des migraines, sont 12,6 % avec aura.

Dans les 30 jours suivant l’intervention, 771 patients (0,6 %) ont présenté un AVC ischémique. Le taux le plus élevé se retrouve après les interventions de chirurgie vasculaire, cardiaque et la neurochirurgie. Le risque s’avère supérieur pour les patients migraineux (Odds ratio ajusté [OR] 1,75 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,39 à 2,21) et surtout pour ceux présentant des migraines avec aura (2,61 vs 1,62 pour les migraineux sans aura). Le risque absolu prédictif d’accident vasculaire cérébral ischémique est estimé à 2,4 pour 1 000 patients opérés, à 4,3 pour 1 000 patients migraineux, 3,9 pour 1 000 migraineux sans aura et 6,3 pour les migraineux avec aura. Dans près de la moitié des cas, l’AVC ischémique survient dans les 2 jours suivant l’intervention et 1 fois sur 4 après la sortie d’hospitalisation, là encore avec une fréquence supérieure chez les migraineux avec aura.

Une possible prévention

Mais les patients migraineux ne sont pas seulement davantage exposés au risque d’accident cérébral ischémique postopératoire. Ils sont aussi plus susceptibles d’être ré-hospitalisés en urgence dans les 30 jours suivant l’intervention (OR 1,31 ; IC 1,22 à 1,41), principalement pour des pathologies neurologiques, cardio-vasculaires, ou digestives, ou des symptômes tels que douleurs, syncope, nausées et/ou vomissements.

Les auteurs estiment qu’un score de risque d’AVC ischémique devrait être établi systématiquement avant toute intervention chez les patients migraineux. L’analyse des données leur suggèrent l’hypothèse que le risque d’AVC ischémique pourrait être modifié par une meilleure utilisation des solutés de remplissage, qui permettrait de réduire les doses de vasopresseurs. Ils évoquent aussi l’hypothèse déjà émise de la responsabilité d’un foramen ovale perméable dans l’augmentation du risque d’accident vasculaire. Dans cette étude, il apparaît un lien entre des antécédents de suspicion de shunt droit-gauche, la migraine et le risque d’AVC ischémique.

Dr Roseline Péluchon