La moitié des pharmaciens fait fi des interactions médicamenteuses à…Chicago !

Chicago, le jeudi 29 décembre 2016 - Trois journalistes du quotidien Chicago Tribune ont testé 255 pharmacies de la troisième plus grande ville des Etats-Unis pour savoir combien d’entre eux allaient les avertir que la combinaison des deux médicaments qu’ils achetaient pouvait avoir des effets dangereux sur leur santé. Le résultat est édifiant : 52 % des officinaux visités ont dispensé les spécialités prescrites sans mentionner un seul instant les interactions connues entre elles.

Bien que le fait d’avertir les patients de potentielles interactions entre les différents médicaments qui leur ont été prescrits soit une des missions confiées aux pharmaciens d’officine, l’expérience réalisée par les journalistes du Chicago Tribune révèlerait donc qu’une bonne moitié d’entre eux ne remplirait pas leur engagement sur ce point. Selon les auteurs, ces derniers ont largement échoué à repérer des combinaisons susceptibles de « déclencher un accident vasculaire cérébral, provoquer une défaillance du système rénal ou encore générer des malformations fœtales ».

Renforcement de la formation et nouvelles recommandations

Qu’il s’agisse de pharmaciens exerçant dans une petite officine indépendante de quartier ou au sein d’une chaîne possédant des pharmacies sur tout le territoire national, tous ont plus ou moins présenté les mêmes lacunes au moment de délivrer cette information cruciale pour la santé du patient. La palme de la négligence revenant toutefois aux officines de l’enseigne CVS, la plus grosse du pays, qui a présenté un taux d’échec de 63 %. Heureusement, notent les auteurs de l’enquête, certains pharmaciens ont eu l’attitude attendue et sont même allés au-delà du simple avertissement en employant des expressions assez imagées destinées à marquer le patient : « Vous allez vous effondrer si vous prenez ces deux médicaments ensemble » ou encore « J’ai vu des gens hospitalisés à cause de cette combinaison médicamenteuse ».

Contrariés par cette très mauvaise publicité et sommés de réagir, les grandes enseignes de pharmacies du pays ont toutes pris acte de ces résultats et assuré que tout serait mis en œuvre pour renforcer la formation de leurs employés et, par là même, la sécurité des patients. Dick Durbin, sénateur de l’Illinois, a de son côté émis le souhait que les Centers for disease control and prevention (CDC) qui forment la principale agence gouvernementale américaine en matière de protection de la santé publique s’emparent du problème au niveau national et éditent de nouvelles recommandations à destination des autorités ordinales de chaque Etat.

Benoît Thelliez