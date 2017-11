La neurochirurgie, traitement de recours des épilepsies focales pharmaco-résistantes de l’enfant

Cessation des crises pour plus de trois quarts des patients opérés

Chez l’enfant, une épilepsie qui n’est pas contrôlée par 2 antiépileptiques [AE] adaptés, administrés successivement ou simultanément, a peu de chances de l’être avec d’autres AE, et la pharmaco-résistance d’une épilepsie augmente le risque de troubles neuro-développementaux. Néanmoins, en général, on n’évoque la possibilité d’une chirurgie du cerveau dans les épilepsies focales, ou d’une stimulation du vague qu’après l’échec de plusieurs traitements AE et du régime cétogène. A ce jour, les résultats des résections et des déconnexions cérébrales dans les épilepsies focales pharmaco-résistantes [EFPR] de l’enfant sont mal connus.Dans un centre de neurologie de New Delhi (Inde), 116 patients âgés de ≤ 18 ans, souffrant d’EFPR, ont été randomisés en 2 groupes : 57 ont reçu, en plus des AE, une «» dans le mois suivant la randomisation, alors que 59, inscrits sur une liste d’attente chirurgicale, n’ont reçu que des AE pendant un an ou plus.Les patients des deux groupes étaient âgés de 9-10 ans en moyenne, et faisaient le plus souvent une crise ou plus par jour. Le point de départ de leurs crises avait pu être localisé par vidéo-EEG et IRM, ou à défaut par d’autres techniques (SPECT, PET, MEG).Parmi les patients opérés, 14 ont subi une résection du lobe temporal, 12 la résection d’une lésion extra-temporale, 15 une hémisphérotomie, 10 une callosotomie, et 6 une résection/déconnexion d’un hamartome hypothalamique.Douze mois plus tard, 77 % des patients opérés ne faisaient plus de crises d’épilepsie, versus 7 % des patients non opérés (p < 0,001). Les lobectomies temporales et la neurochirurgie des hamartomes hypothalamiques avaient fait cesser les crises dans 100 % des cas, les résections extra-temporales et les hémisphérotomies dans 92 % et 87 % des cas, respectivement. Les crises résiduelles des opérés étaient moins sévères qu’avant l’opération (différence de 19,4 points sur la; p < 0,001). Au cours de l’année écoulée le risque de récidive des crises d’épilepsie chez les patients non opérés avait été quatre fois celui des patients opérés (Risque Relatif : 4,09 ; Intervalle de Confiance de 95% : 2,52 – 6,62).La cessation des crises ou leur raréfaction chez les patients opérés se traduisait par des améliorations sensibles par rapport à l’état préopératoire, dans plusieurs domaines :- le comportement (différence de 13,1 points sur la, p < 0,001),- l’adaptation sociale (différence de 21,9 points sur l’échelle de Vineland ; p < 0,001),- les capacités cognitives (différence de 2,5 points au QI de Binet-Kamat ; p = 0,06),- et la qualité de vie (différence de 4,7 point au; p < 0,001).L’effet bénéfique de la neurochirurgie sur l’épilepsie a été toutefois terni par l’apparition de déficits neurologiques dans un tiers des cas (19/57). Quinze patients présentaient une hémiparésie et deux une monoparésie en postopératoire, mais 15 d’entre eux étaient capables de faire des mouvements contre la gravité à 12 mois. Parallèlement, 10 patients non opérés avaient eu des traumatismes dus à des crises d’épilepsie, un avait présenté une réaction à un AE et un autre avait constitué des traits autistiques.Les auteurs reconnaissent comme limitations de leur étude l’hétérogénéité des interventions neuro-chirurgicales et la surreprésentation des hamartomes hypothalamiques.Au total, à 1 an, la neurochirurgie a fait cesser les crises dans 77 % des EFPR de l’enfant, au prix d’un tiers de déficits neurologiques. Les enfants libérés du poids de crises quotidiennes ont eu un meilleur développement et peuvent espérer l’arrêt des AE. La neurochirurgie est un traitement de recours dont les indications doivent être bien pesées.

Dr Jean-Marc Retbi