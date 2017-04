La neurokinine B, nouvelle cible contre les bouffées de chaleur de la ménopause

Sept femmes sur 10 se plaignent de bouffées de chaleur au moment de la ménopause. Pour certaines, ces bouffées de chaleur peuvent avoir un impact très négatif sur leur bien-être physique, psycho-social ou sexuel. Le gold standard des traitements est le traitement hormonal substitutif, mais sa prescription comporte des limitations, compte tenu notamment de son impact sur les risques de cancers du sein, de l’ovaire, sur les risques thrombo-embolique ou d’accident vasculaire cérébral. Les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, la gabapentine, la tibolone, les thérapies cognivocomportementales, peuvent aussi être préconisés efficacement, mais ne sont pas toujours bien tolérés. Quant aux traitements à base de plantes, leur efficacité est variable selon les essais.

Depuis une vingtaine d’années, des travaux suggèrent un rôle déterminant de l’hypothalamus dans le déclenchement des bouffées de chaleur, et notamment l’implication de la voie de signalisation d’un neuropeptide hypothalamique, la neurokinine B (NKB) et de son récepteur le NK3R. C’est donc avec intérêt que l’on prend connaissance des résultats d’un essai de phase 2, publié récemment par le Lancet et concernant un traitement des bouffées de chaleur par antagoniste du NK3R.

Les auteurs ont recruté 68 femmes, âgées de 40 à 62 ans, en aménorrhée depuis au moins 12 mois et se plaignant d’au moins 7 épisodes de bouffées de chaleur par jour. Trente sept d’entre elles ont été finalement incluses dans l’analyse en intention de traiter et 28 ont terminé l’étude. Il s’agit d’un essai en crossover, et les participantes étaient randomisées pour recevoir pendant 4 semaines l’antagoniste du NK3R, le MLE4901, administré à la dose de 40 mg deux fois par jour, ou le placebo. Après une période de « wash out » de 2 semaines, elles recevaient ensuite, et pendant encore 4 semaines, le traitement ou le placebo, inversement à ce qu’elles avaient reçu pendant la première période (crossover).

Les résultats sont convaincants, puisque le MLE4901 réduit de 45 % (intervalle de confiance à 95 % de 22 à 67) le nombre hebdomadaire de bouffées de chaleur par rapport au placebo. Le traitement s’avère actif aussi sur la sévérité subjective des bouffées de chaleur, évaluée par les patientes (baisse de 41 % en moyenne), ce que confirment les mesures objectives de la conductivité cutanée.

Le traitement est bien toléré. Les participantes qui ont abandonné l’essai l’ont fait pour des raisons indépendantes du traitement. Signalons toutefois que 3 patientes ont présenté une élévation isolée des transaminases, sans élévation de la bilirubine, qui s’est normalisée dans les 90 jours.

Il s’agit ici d’un essai de phase 2, avec un nombre réduit de patientes incluses. D’autres travaux devront confirmer ces résultats avant que le traitement par NK3R agoniste, puisse être considéré comme une option efficace et sûre contre les bouffées de chaleur de la ménopause.

Dr Roseline Péluchon