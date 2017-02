La NFS peut toujours aider au diagnostic des infections bactériennes

A. Naess et coll. ont voulu évaluer l’intérêt diagnostique de deux variables biologiques simples, dérivées de la numération formule sanguine (NFS), en l’occurrence les rapports neutrophiles sur lymphocytes (RNL) et monocytes sur lymphocytes (RML) dans une situation clinique bien précise. Le but était en effet d’identifier, parmi des patients hospitalisés pour un syndrome fébrile, ceux atteints d’une infection et d’éliminer cette dernière dans les autres cas.

Au total, 299 patients ont été admis en milieu hospitalier pour une fièvre de cause inconnue. Parmi les variables et les caractéristiques recueillies dans le bilan étiologique, ont été inclus systématiquement les deux rapports RNL et RML. Une analyse par régression multinomiale multiple a été utilisée pour estimer la probabilité du diagnostic final, en fonction des variables étudiées : infection bactérienne ou virale cliniquement confirmée ou absence d’infection, ce qui a conduit à segmenter l’effectif en plusieurs sous-groupes.

Les deux variables RNL et RML ont été à même de prédire tel ou tel diagnostic finalement retenu, le seuil de signification statistique étant atteint dans les deux cas. Cependant, la corrélation étroite entre RNL et RML n’a pas permis de les inclure dans le même modèle. Une interaction significative entre ces deux variables et la durée de l’épisode fébrile a été en outre mise en évidence. En général, des valeurs élevées du RNL et du RML ont rendu d’autant plus probable le diagnostic d’infection bactérienne et d’autant moins probable celui d’infection virale. Chez les patients ayant une septicémie, les valeurs du RNL étaient significativement plus élevées, comparativement à celles des patients atteints d’autres infections bactériennes ou d’un syndrome fébrile évoluant depuis moins d’une semaine. En revanche, aucune différence entre ces groupes n’est apparue avec les variables suivantes : leucocytose, taux de polynucléaires neutrophiles ou encore de CRP (C-reactive protein).

Au total, les rapports RNL et RML peuvent être utiles pour le diagnostic des infections bactériennes chez les patients hospitalisés en raison d’une fièvre. Il apparaît aussi que le RNL est la variable diagnostique la plus contributive pour le diagnostic de septicémie. Sur ce point, elle est supérieure aux autres tests sanguins diagnostiques couramment employés dans ce contexte.

Dr Philippe Tellier