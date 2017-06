La première femme médecin de Mayotte élue député

Le docteur Ramlati Ali

Paris, le mardi 20 juin 2017 - Ils ne seront pas 26 mais 27 médecins à faire leur entrée dans l’hémicycle. Après un nouveau recompte, la commission de recensement des votes de Mayotte a finalement proclamé le docteur Ramlati Ali (Parti socialiste) victorieuse de l’élection dans la première circonscription de l’île. Des inversions de procès verbaux seraient à l’origine de l’erreur. Médecin hospitalier à Mayotte, Ramlati Ali a été maire de Pamandzi de 2008 à 2014. Première femme mahoraise devenue médecin, elle est également la première femme à représenter l’île. Socialiste, elle avait cependant provoqué la polémique en indiquant qu’elle réclamerait la « non application » de la loi autorisant le mariage aux couples homosexuels sur l’île de Mayotte « car le mode de vie de la population mahoraise est à l’opposé des valeurs défendues par cette proposition ». Loin de ces controverses, Ramlati Ali mesure aujourd’hui le caractère symbolique de son élection : « C'est une bonne chose pour toutes les femmes mahoraises, pour nos petites soeurs et nos enfants. Il faut qu'on montre qu'une femme peut aussi prendre ses responsabilités. On ne sait pas faire que le Mataba (plat traditionnel de Mayotte, NDLR), on peut aussi faire autre chose ».

M.P.