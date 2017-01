La première qui dit la vérité...

Paris, le samedi 21 janvier 2017 – Elle pourrait ne pas être qu’un simple feu de paille comme internet nous en offre quotidiennement. En tout cas elle a déjà réussi à dépasser les frontières du web.

Cible : Marisol Touraine

La semaine dernière, Sabrina Ben Ali, interne de l’Assistance publique/hôpitaux de Paris (AP-HP) qui sur Facebook a déjà publié des vidéos au vitriol sur la politique de santé, a connu un succès sans pareil en interpellant le ministre de la Santé. La jeune femme n’a pu s’empêcher de moquer l’opération de communication à peu de frais organisée par Marisol Touraine, soucieuse de montrer qu’elle avait su prendre ses responsabilités face à l’épidémie de grippe. Sabrina Ali Benali a tenu à rappeler que la tension évoquée par le ministre ne se restreignait pas à cet épisode saisonnier et que les services d’urgences étaient continuellement en proie aux difficultés, notamment pour trouver des lits d’aval. La jeune femme donna pour appuyer sa dénonciation divers exemples tirés de sa pratique personnelle et récente.

Front de Gauche

La vidéo a très largement dépassé le cercle des proches de Sabrina Ali Benali : en une semaine, elle a été vue pas moins de onze millions de fois. Les commentaires ont déferlé sur sa page, notamment pour confirmer les propos de la jeune femme quant aux difficultés quotidiennes des services d’urgences. Le succès a été tel que Sabrina a attiré l’attention des médias classiques : la télévision et la radio lui ont fait les honneurs. Chez Yann Barthès dans le Petit Journal ou au micro de Léa Salamé et Patrick Cohen sur France Inter, Sabrina Ali Benali a complété son discours. Elle s’est également expliquée sur son appartenance à l’équipe de santé de Jean-Luc Mélenchon. Sans jamais avoir nié son affiliation au Front de gauche, la jeune femme a assuré parler en son nom et en tant que soignante pour dénoncer les conditions de travail et d’accueil de plus en plus dégradées. De fait, on ne trouve pas de messages à caractère prosélyte dans ses interventions, bien que l’on devine par sa dénonciation des restrictions budgétaires certaines de ses convictions.

AP ou pas AP: telle est la question ?

La visibilité de Sabrina Ali Benali a fini par être telle qu’elle n’a plus échappé aux responsables du ministère de la Santé et de l’AP-HP. Les premiers par la voix " twitter" de Gabriel Attal (conseiller de Marisol Touraine) ont tenu à dénoncer une « manipulation politicienne » en faisant allusion à la proximité de l’interne avec le Front de Gauche. D’une manière générale, Avenue de Ségur, on considère que l’on n’a pas à répondre aux dénonciations de la jeune femme dans la mesure où elle participe à la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon. Du côté de l’AP-HP, Martin Hirsch a assuré s’être inquiété de l’état de ses services en entendant le discours de la jeune interne et a voulu déterminer dans quel hôpital elle exerçait. Enquête faite, Martin Hirsch dévoile la vérité : « A ma grande surprise, elle n’est pas à l’AP-HP, là elle est dans un hôpital privé à but non lucratif (…). Elle est [à l’AP-HP] de temps en temps. Mais pas sur le dernier semestre » a rectifié Martin Hirsch, qui sans cacher son soulagement, reconnaît magnanime que cela ne signifie pas pour autant que tout est parfait dans les hôpitaux de l’Assistance Publique !

Confus, Patrick Cohen s’est fendu d’un mea culpa ce jeudi au micro de France Inter (toutes les imprécisions diffusées sur toutes les radios, télévisions et journaux papiers et internet du monde ne valent pas autant de diligence !). Mais, Sabrina Ali Benali n’a pas rendu les armes. Dans une nouvelle vidéo, elle brandit sa fiche de paye datée de décembre 2016 où son employeur n’est autre que l’AP-HP. Comment expliquer cette confusion ? La jeune femme est interne dans un hôpital privé à but non lucratif qui a passé une convention avec l’AP-HP. Ainsi, les étudiants qui choisissent d’effectuer un de leur semestre dans une de ces structures sont rémunérés par l’AP-HP. La jeune femme n’a ainsi pas menti sur son affectation globale. Néanmoins, par sa "dénonciation" Martin Hirsch voulait signifier que les expériences qu’elle évoquait ne concerneraient pas l’AP-HP (ce qui pour certains relèvera du détail). Mais Sabrina Ali Benali rétorque que ce qu’elle décrit dans ses vidéos concerne des services d’urgences d’hôpitaux appartenant à l’AP-HP, dont elle préfère, par respect pour les personnels et les soignants, ne pas révéler le nom. De fait, on peut supposer que parmi les onze hôpitaux qu’elle affirme avoir contactés sans succès il y a peu pour l’accueil d’une vieille dame, plusieurs étaient bien affiliés à l’AP-HP. En outre, la jeune femme se défend encore une fois de tout prosélytisme politique, en soulignant que son affiliation au Front de Gauche n’a jamais été cachée. Elle affirme que son intervention n’est nullement liée à sa mission auprès de Jean-Luc Mélenchon (même s’il n’est pas impossible que la médiatisation de Sabrina Ali Benali ne soit pas néfaste au leader d'extrême gauche). Elle remarque d’ailleurs qu’elle a glané sur internet de nombreux commentaires de professionnels de santé qui bien qu’affichant des opinions politiques très différentes partagent son diagnostic sur l’hôpital public.

S’arrêter à des détails plutôt que d’affronter les vrais enjeux

Surtout, la jeune interne regrette que tant le ministère de la Santé que Martin Hirsch aient choisi les attaques personnelles pour l’affronter plutôt que d’évoquer en profondeur les difficultés des hôpitaux en France, dont elle est loin d’être la seule à témoigner et qui font même l’objet d’alertes régulières de la part de la Fédération hospitalière de France (FHF). Pour Sabrina Ben Ali, les établissements ne doivent aujourd’hui leur salut qu’au dévouement des soignants. « Les syndicats alertent régulièrement les gouvernements depuis une dizaine d’années, mais les conditions de travail se dégradent. Les chefs médecins sont fatigués et communiquent aux nouvelles générations tout ce que leur coûte ce métier. Et c'est dramatique, car c'est nous qui reprenons le flambeau » dénonce-t-elle interrogée par France Télévisions.

Aurélie Haroche