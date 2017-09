La prise concomitante de psychotropes augmente le risque de syndrome de sevrage néonatal aux opiacés

La prescription d’antalgiques opiacés pendant la grossesse a triplé aux Etats-Unis au cours des 20 dernières années. L’exposition in utero aux opiacés peut être responsable du syndrome de sevrage néonatal, avec des manifestations allant de difficultés d’alimentation ou de sommeil à des complications plus sévères, comme des troubles de la thermorégulation, des convulsions, des retards de développement ou une détresse respiratoire. Selon une étude récente, aux Etats Unis, toutes les 25 minutes, un enfant naît avec des signes de sevrage néonatal.

La situation pourrait encore se compliquer si un ou des psychotropes sont associés à l’opiacé, situation qui n’est pas non plus exceptionnelle. Le British Medical Journal publie les résultats d’une étude observationnelle réalisée sur pus de 200 mille patientes et leur enfant, exposés aux opiacés dans les 45 jours précédant l’accouchement. Parmi elles, 7 % prenaient aussi un anti-dépresseur, 0,5 % un anti-psychotique, 2,7 % une benzodiazépine, 0,3 % de la gabapentine et 5 % un somnifère de type « médicament Z » (zopiclone, zolpidem, etc.).

Doublement du risque avec deux psychotropes

Le risque absolu de syndrome de sevrage néonatal va de 1 % pour les enfants exposés in utero à un opiacé seul, à 11,4 % pour ceux qui ont été exposés à une co-prescription d’opiacé et de gabapentine. Parmi les enfant exposés aux opiacés, le risque relatif augmente de 34 % en cas d’association avec un antidépresseur (Risque relatif RR 1,34 ; Intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,22 à 1,47), de 49 % avec une benzodiazépine (RR 1,49 ; IC 1,35 à 1,63), 61 % avec la gabapentine RR 1,61 ; IC 1,26 à 2,06). En revanche, l’augmentation du risque n’est pas significative lors de l’association de l’opiacé avec un antipsychotique atypique (RR 1,20 ; IC 0,95 à 1,51) et avec un « médicament Z » (RR 1,01 ; IC 0,88 à 1,15). En revanche, le risque de syndrome de sevrage double quand l’opiacé est associé à 2 ou plus de ces psychotropes (RR 2,05 ; IC 1,77 à 2,37).

Les auteurs précisent que, si le risque de syndrome de sevrage augmente avec les co-prescriptions, la sévérité des symptômes semble elle aussi supérieure. Ils incitent donc les pédiatres à revoir les protocoles de traitement pour les enfants nés de femmes chez qui ces associations ont été prescrites en fin de grossesse. Ils conseillent enfin aux praticiens de rester vigilants quand ils prescrivent des psychotropes à des femmes enceintes prenant aussi, de façon « licite » ou non, des opiacés.

Dr Roseline Péluchon