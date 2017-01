La prison, c’est mortel

Paris, le lundi 23 janvier 2017 - En 2009, le garde des Sceaux avait réaffirmé les mesures de prévention des suicides en milieu carcéral : formation du personnel à l’accueil et au repérage des personnes à risque, réduction des moyens d’accès au suicide et amélioration du fonctionnement des quartiers disciplinaires. Depuis, plans et programmes de prévention se sont succédés ; mais pour bien prévenir il faut bien connaître, or il existe peu de données sur les causes de décès des personnes détenues, ou même sur leur état de santé. L’étude que vient de publier Santé publique France, concernant le suivi de la mortalité en milieu carcéral entre 2000 et 2010, proposait d’améliorer ces connaissances.

On préfèrerait y garder l’inégalité hommes/femmes

Le suicide est la cause principale de décès en prison : il existe dans ce milieu une surmortalité de 6 à 6,4. Deux profils suicidaires sont surtout repérés par l’OMS : d’une part, l’homme jeune en attente de procès pour infraction mineure (parfois dès les premières heures), et d’autre part le détenu condamné pour une peine longue, après quelques années de détention.

Sur 2541 certificats analysés dans l’étude, 1043 étaient attribués à un suicide. Si la grande majorité était des hommes, il faut noter une mortalité féminine très élevée, proche de celle des hommes alors que dans la population générale elle est trois fois moindre.

Mieux renseigner les certificats de décès

L’étude visait aussi l’analyse, à partir des certificats de décès, de la morbidité associée (psychique et somatique). Or elle constate surtout la sous-notification des pathologies, notamment psychiatriques : dans la moitié des certificats de décès, aucune cause associée n’était notée, alors que dans la population générale 40% des suicidés avaient des troubles psychiques connus.

Déplorant le fait que trop de causes de décès restent floues, par défaut de transmission d’information suite à un examen médico-légal ou parce que le certificat est peu renseigné, les auteurs souhaitent que les médecins soient mieux formés à la rédaction de ce certificat, fort utile en santé publique.

Mais finissons sur une note positive : la mortalité par suicide a baissé significativement de 2000 à 2010, ce qui préjuge de l’efficacité des mesures prises durant cette décennie.

Dr Blandine Esquerre