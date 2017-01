La réforme de la médecine du travail définitivement actée

Paris, le mercredi 4 janvier 2016 - Prévue par la loi El Khomri, une réforme de la médecine du travail a été définitivement actée par la publication d’un décret d’application en ce début d’année. Ce dernier prévoit le remplacement de la visite médicale d’embauche obligatoire par une visite d’information et de prévention, qui pourra être réalisée par un infirmier dans les trois mois suivant la prise de poste. Elle donnera lieu à la délivrance d’une "attestation" et non plus d’un certificat d’aptitude. Certains postes particuliers échappent à cette réforme : la visite d’information et de prévention devra être conduite systématiquement avant l’embauche pour les personnes travaillant la nuit ou les mineurs. Un examen médical d’aptitude demeurera par ailleurs pour les « postes à risque ». Dans ces cas particuliers, un suivi régulier pourra par ailleurs être décidé (alors que la périodicité générale des visites passe de deux à cinq ans). Cette évolution de la médecine du travail est critiquée par la majorité des syndicats, notamment au sein de ceux représentants les praticiens. Beaucoup estiment que cette réforme prive ces acteurs de la possibilité de repérer les situations à risque, notamment au regard des troubles psycho-sociaux. Mais certaines voix discordantes se font entendre, par exemple chez les internes ayant choisi cette spécialité, qui considèrent que les effectifs de la médecine du travail rendaient inéluctable de telles mesures.

M.P.