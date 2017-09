La santé des migrants à la loupe

Paris, le mardi 5 septembre 2017 - Les associations humanitaires qui interviennent auprès des exilés installés dans des camps de fortune signalent régulièrement les importants besoins sanitaires et les difficultés d’accès aux soins de ces populations. Ces dernières cumulent en effet de nombreux facteurs de vulnérabilité, comme le relève le COMEDE (Comité pour la santé des exilés) dans un article publié aujourd’hui dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) : « faibles ressources financières, absence de logement et d’hébergement, précarité du séjour, défaut de protection maladie, obstacles linguistiques, difficultés d’accès à l’alimentation, isolement et situation de détresse sociale » énumère l’organisation. S’ajoute à cette triste litanie, de fréquents antécédents de violence dans leur pays d’origine, qui régulièrement perdurent après le départ. Ainsi, selon des chiffres présentés par le COMEDE qui se base sur un bilan réalisé auprès de 16 095 personnes entre 2007 et 2016, 62 % des exilés accueillis par l’association déclarent des antécédents de violence, 14 % des antécédents de torture et 13 % des violences liées au genre et à l’orientation sexuelle. Enfin, l’accès à un logement et un début d’intégration ne permettent pas de gommer complètement les différences notamment en ce qui concerne l’accès à la même qualité de soins. Ainsi, des chiffres rappelés par l’INSERM, dans le même numéro du BEH signalent comment selon les données de différentes enquêtes, « les femmes immigrées présentent un risque accru de décès maternel, en particulier celles nées en Afrique subsaharienne (risque relatif multiplié par 3,4). Ces dernières présentent également un risque significativement plus important de morbidité maternelle sévère (Odds Ratio ajusté : 1,8) portant majoritairement sur les complications hypertensives et les sepsis. Ces travaux mettent de plus en évidence un taux de suivi prénatal inadéquat très élevé ainsi que certains soins différenciés pour les femmes nées en Afrique subsaharienne » indiquent les auteurs des travaux.

Des hommes jeunes éduqués et en mauvaise santé

Pour faire la lumière sur les besoins spécifiques des populations immigrées, notamment lorsqu’elles sont accueilles dans des camps d’hébergement et pour mieux mesurer les améliorations à apporter, le BEH consacre un numéro entier aux résultats d’institutions et d’associations humanitaires concernant ces patients vulnérables et précaires. Il apparaît ainsi selon 736 bilans réalisés par des infirmières dans 28 campements de fortune, que 73 % des personnes qui résident dans ces installations présentent des besoins d’ordre sanitaire. Les différents travaux dessinent par ailleurs une population majoritairement jeune et masculine, plus souvent venue d’Afrique subsaharienne. Ces exilés présentent par ailleurs un niveau d’éducation secondaire pour une très grande partie d’entre eux.

Certains troubles surreprésentés

Des différences marquées existent dans leur demande de soin par rapport à la population générale comme le met en lumière une étude de Médecins du Monde qui a comparé les motifs et les résultats de consultation des populations accueillies dans les Centres d’accueil, de soins et d’orientation (Caso) métropolitains à un échantillon national de patients ayant consulté en médecine générale de ville. Il apparaît que certains problèmes sont sur-représentés, tels les troubles digestifs (14,5 % vs 7,8 %), oculaires (3,7 % vs 1,0 %), cutanés (9,2 % vs 4,8 %) et respiratoires (19,5 % vs 12,9 %). « Les problèmes de santé sous-représentés étaient principalement métaboliques (4,5 % vs 10,7 %) et cardiovasculaires (8,3 % vs 12,8 %) » relève encore Médecins du Monde qui estime qu’un « un meilleur accès aux droits et aux soins primaires pourrait améliorer la continuité des soins des migrants en situation de précarité ». Telle est d’une manière générale, la conclusion globale des différents travaux présentés qui appellent à une plus grande sensibilisation du système de santé aux problématiques spécifiques des migrants et à la lutte contre les refus de soins et les discriminations éventuelles.

Aurélie Haroche