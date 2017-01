La santé : un sujet populaire pour les candidats de la Belle Alliance

Paris, le jeudi 12 janvier 2017 - Les 22 et 29 janvier prochain auront lieu les primaires de la Belle Alliance populaire *. C’est avec le sentiment d’une certaine précipitation, liée à l’incertitude prolongée quant au choix du Chef de l’Etat, que cette primaire, pourtant rendez-vous désormais traditionnel de la gauche gouvernementale , a été organisée. Primaire ouverte à l’instar des scrutins précédents, elle oppose sept candidats : Jean-Luc Bennhamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Manuel Valls.

Dans le sillage des controverses autour des propositions de François Fillon

Les premières semaines de la campagne des primaires de la droite et du centre avaient semblé négliger les problématiques liées à notre système de santé. Cependant, aux dernières heures, à travers les propositions controversées de François Fillon concernant la Sécurité sociale, cette thématique s’est imposée au centre des débats. En écho avec ces polémiques, les candidats à la primaire de la Belle alliance populaire ont plus rapidement fait de ces questions des préoccupations centrales, notamment pour répondre au projet initial (mais qui devrait être fortement amendé !) du candidat de la droite.

Haro sur les déremboursements

Tous sont ainsi montés au créneau pour manifester leur opposition à un programme qui à leurs yeux menace les fondements de la Sécurité sociale. Arnaud Montebourg et Vincent Peillon ont ainsi signé la pétition lancée fin novembre par le professeur André Grimaldi et plusieurs praticiens hospitaliers pour défendre la Sécurité sociale. « Je m’engage à préserver notre Sécurité sociale pour qu’elle remplisse pleinement son rôle de protection de tous les Français, face à toutes les maladies, qu’elles soient graves ou bénignes, aiguës ou chroniques » avait ainsi fait savoir dans un communiqué Vincent Peillon, quand Arnaud Montebourg twettait pour affirmer qu’il se battrait pour protéger la Sécurité sociale, « cet acquis fondamental de notre pays ».

Au-delà de ces déclarations d'intention, cette question n’est pas oubliée de certains des programmes des candidats de la "Belle alliance". Allant à contre courant de François Fillon, les challengers de la gauche souhaitent même voir la Sécurité sociale accroître sa couverture. Ainsi, Manuel Valls veut « améliorer l’accès aux soins en remboursant à 100 % (…) un ensemble de soins de ville ». De leur côté, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon jugent que la Sécurité sociale devrait accroître sa prise en charge des soins dentaires, auditifs et d’optique. Cependant, Benoit Hamon , à la différence de certains de ses camarades ne prône pas un immobilisme total et juge nécessaire une « approche rigoureuse sur les médicaments de confort (…) là où le bénéfice de santé est marginal ».

Mutuelle publique : position commune de Montebourg et Peillon

Si le positionnement des candidats sur ce sujet a d’abord été mu par le débat politique, les challengers de la Belle alliance populaire n’en oublient pas tous les réalités pratiques. Aussi, pour préserver le taux de prise en charge des Français, ne mise-t-on pas uniquement sur la Sécurité sociale, mais aussi sur les mutuelles. Ce positionnement n’étonnera pas ceux qui, à la différence de Marisol Touraine qui a pourtant été leur meilleure alliée, se rappellent comment, bien avant François Fillon, les mutuelles ont toujours été des partenaires des élus de gauche. Cependant, il ne s’agit pas de signer un blanc seing aux mutuelles telle qu’elles fonctionnent actuellement. Plusieurs candidats sont ainsi favorables à la mise en place d’une « mutuelle publique ». Arnaud Montebourg entend ainsi « proposer à chaque Français l’accès à une mutuelle publique à 10 euros par mois », une idée qui séduit également Vincent Peillon, qui demeure cependant hostile à l’intégration des médecins au sein des réseaux de soins.

François de Rugy s’inscrit au contraire dans cette optique qui voudrait proposer que « sur la base du volontariat, les Français puissent signer un contrat de santé avec leur médecin généraliste et leur mutuelle, qui leur garantira un suivi régulier et personnalisé pour améliorer la prévention et une limitation des coûts des soins. Les mutuelles verront leur rôle et leurs capacités d’intervention renforcés pour l’offre de soins » défend le président de Le parti écologiste. Benoît Hamon se démarque quelque peu de ces propositions en indiquant vouloir modifier la répartition de l’aide à l’accès aux complémentaires santé afin que les étudiants, les retraités ou les chômeurs n’en soient pas exclus. Plus globalement sur le financement des dépenses de santé, il appelle à « mettre fin aux politiques inutiles d'allègement de cotisations sociales qui ne sont jamais intégralement compensées par l'Etat ». De son côté, Sylvia Pinel, présidente du Parti Radical de Gauche, veut poursuivre la voie déjà engagée en exerçant un contrôle renforcé sur les marges de l’industrie pharmaceutique, généraliser les génériques, développer la délivrance de médicaments à l’unité et accroître la chirurgie ambulatoire.

Empêcher n’est pas contraire à la liberté pour Hamon

Outre la question de la Sécurité sociale, les candidats ont, à l’instar de leurs concurrents de droite, concentré leurs réflexions sur la problématique de la "désertification" médicale.

Sur ces sujets, les oppositions sont assez tranchées entre les concurrents. Ainsi, alors que Manuel Valls défend la suppression du numerus clausus, Vincent Peillon considère que jouer sur ce dernier est « un mauvais levier ». Il se montre par ailleurs attaché à un dispositif qui garantit selon lui la qualité de la filière université médicale, ce qui exclut toute réflexion sur ses multiples défauts. Plus encore, les contradictions se font jour en ce qui concerne l’opportunité de la coercition pour lutter contre les déserts médicaux. Dans le camp de ceux qui y sont favorables, Benoît Hamon prône le déconventionnement dans les zones les plus dotées en affirmant qu’il ne s’agit en rien d’une entrave à la liberté d’installation puisque les médecins « peuvent toujours choisir de s’y installer : ils ne bénéficieront simplement plus du conventionnement » (!). C’est la même volonté qui se lit dans les propos de Manuel Valls. Reprenant des idées déjà soutenues lors de sa première participation aux primaires, le Premier ministre, qui était bien plus consensuel lors de son passage à Matignon affirme qu’il n’y a aujourd’hui « plus d’autre choix que de limiter la liberté d’installation ». On ne trouve pas cet appel à la coercition chez Arnaud Montebourg, cependant également adepte d’une mesure forte : le salariat des médecins dans les déserts médicaux au sein de « dispensaires du XXIe siècle » défend l’ancien ministre. A ses yeux, il s’agit d’une mesure « très populaire » et répondant aux attentes des médecins. Plus original, François de Rugy veut créer un « statut de professionnel de proximité ». Ouvert « aux professionnels de santé ayant au moins dix ans d’expérience », ce statut sanctionné par « un master médical » viserait à répondre à une partie des besoins dans les déserts médicaux. De leur côté, Sylvia Pinel et Vincent Peillon se montrent hostiles à la coercition et préconisent le renforcement des mesures incitatives. « Nous n’obtiendrons aucun résultat en utilisant des mesures autoritaires. La coercition creuserait la défiance entre les médecins et les pouvoirs publics : j’écarte cette solution » indique aujourd’hui l’ancien ministre de l’Education nationale dans les colonnes d’Egora.

La fin du secteur 2 avec Manuel Valls ?

D’une manière générale, Vincent Peillon se présente comme le candidat dont le discours est le plus bienveillant à l’égard des médecins libéraux. Si comme les autres, il s’est prononcé contre la suppression du tiers payant, il estime nécessaire de travailler à la simplification du dispositif, afin de restreindre le poids des tâches administratives des praticiens. Il se dit également prêt à accorder plus d’écoute aux propositions qui seraient formulées par le monde libéral en matière par exemple de prévention. Parallèlement à ce discours encourageant, la vision de Manuel Valls est glaçante : il s’est en effet prononcé pour la suppression du secteur 2. Quand le silence prévaut chez les autres candidats sur le sujet, l’équipe de campagne d’Arnaud Montebourg arbore une approche plus prudente en considérant qu’à terme des plafonnements seront nécessaires, notamment en ce qui concerne certains soins spécifiques (par exemple les soins dentaires).

Les « hussards sanitaires de la République » soignés par Montebourg

Cette rigueur vis-à-vis du monde libéral est, même si certains dont Vincent Peillon s’en défendent, une nouvelle illustration de la traditionnelle préférence de la gauche pour le milieu hospitalier. Ce dernier, qui a reçu les visites de la plupart des candidats, est ainsi bien plus certainement choyé par les challengers de la Belle alliance populaire. Ainsi, quand Jean-Luc Bennhamias considère qu’une « revalorisation des revenus des professions médicales » est une « des premières mesures nécessaires », il l’envisage « spécialement à l’hôpital public ». Ce sont à ses yeux les orthophonistes, les infirmiers ou encore les aides-soignants qui doivent être les bénéficiaires de cette hausse. Le président du Front démocrate estime également indispensable de repenser l’organisation des urgences en créant des dispensaires afin notamment de « décharger les services (…) dont les personnels sont aujourd’hui dans des conditions de travail qui excèdent l’acceptable ». Benoît Hamon s’est montré également attentif à la question de la souffrance des soignants. L’ancien ministre de l’Economie sociale et solidaire souhaite ainsi « repenser l’organisation du travail au sein des hôpitaux pour lutter contre les journées interminables, qu’on reconnaisse les temps de transition entre les équipes comme du temps de travail, que l’on réfléchisse sur la prise en compte des demi-journées ». Le constat de l’asphyxie de l’hôpital est également partagé par ses concurrents. Ainsi, Arnaud Montebourg, adepte des mesures coup de poing, a indiqué vouloir créer 5 000 postes supplémentaires à l’hôpital. « Je dis que les effectifs des hussards sanitaires de la République doivent être renforcés » a ainsi annoncé avec sa grandiloquence habituelle l’ancien ministre. Enfin, Vincent Peillon affirme que « redonner à l’hôpital moyens budgétaires suffisants » serait sa première priorité. « Pour rendre à l’hôpital public ses capacités, nous ferons évoluer la part des dépenses allouées à l’hôpital et l’indexerons sur l’augmentation naturelle des dépenses de santé » développe-t-il encore dans son programme.

Cannabis : deux fronts, Peillon au centre

Si certains candidats n’ont semble-t-il pas toujours eu le temps de peaufiner des propositions très précises sur les questions techniques de l’organisation des soins, les challengers de la gauche présentent souvent une réflexion plus développée que leurs concurrents de la droite en matière de santé publique.

D’abord, la question de la légalisation du cannabis a animé leurs débats. Trois fronts se dessinent. Favorables à la légalisation, Jean-Luc Bennhamias, Benoît Hamon (en pointe sur ce sujet), Sylvia Pinel et François de Rugy (qui appelle à une expérimentation de cinq ans avant toute décision définitive) défendent un système qui permettra, selon eux, de mieux lutter contre les trafics et de contrôler la qualité des produits distribués. Benoît Hamon y voit une mesure bénéfique pour la santé publique en indiquant qu’il « utilisera les 568 millions d’euros annuels utilisés pour la répression à des fins de prévention et d’information sur les risques associés à cette consommation ». Arnaud Montebourg et plus frontalement encore Manuel Valls s’opposent pour leur part à une telle ouverture. Si le premier est « peu convaincu » par la pertinence de la mesure, Manuel Valls a martelé qu’à ses yeux la consommation de cannabis devait rester interdite. Enfin, prudent, Vincent Peillon juge qu’en tout état de cause, le débat ne pourra être évité.

L’aide à mourir dans la dignité pour plusieurs candidats

Si la question du cannabis avait pu être abordée, avec également des divergences, chez les candidats à la primaire de la droite, ils avaient été moins entendus sur le sujet de la fin de vie, se montrant tous favorables au statu quo. Or, si l’on n’entendra pas les leaders de la gauche revenir sur la question de l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) (on ne trouve que chez Benoît Hamon la volonté d’augmenter le nombre de centres du planning familial), plusieurs challengers de la Belle alliance populaire évoquent le souhait d’aller plus loin en ce qui concerne l’accompagnement des personnes en fin de vie. Ainsi, Benoît Hamon et Vincent Peillon souhaitent légaliser une aide médicale pour mourir dans la dignité. François de Rugy se déclare pour sa part favorable au suicide assisté. Concernant l’accès à la PMA pour les couples homosexuels, plusieurs candidats s’y montrent clairement favorables : Benoît Hamon, Vincent Peillon et Manuel Valls.

Les risques environnementaux préoccupent les leaders de la gauche

Enfin, on notera que certains candidats se démarquent par quelques propositions ou prises de positions spécifiques. Jean-Luc Bennhamias, peu prolixe sur les sujets concernant la santé, n’oublie pas cependant de prôner la reconnaissance et l’encadrement des médecines alternatives « comme l’ostéopathie ou la médecine chinoise ». Il est en outre celui dont le discours vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique est le plus ferme. « Une participation à l’effort de santé public et d’équilibre des comptes de l’Assurance maladie, sera demandée aux acteurs de l’industrie pharmaceutiques, français ou intervenant en France » annonce-t-il. Benoît Hamon pour sa part est celui dont les propositions sont les plus nombreuses et s’intéressent notamment à la prévention et aux risques environnementaux. Il souhaite ainsi agir davantage contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens, reconnaître (après avoir échoué dans ce sens au Parlement) le burn out comme maladie professionnelle, sortir du diesel d’ici 2025, développer le bio, lutter contre les déchets, renforcer la lutte contre l’alcool et le tabac, rembourser la pratique sportive par la Sécurité sociale et enfin améliorer le bien être au travail en reconnaissant à tous le droit de se « déconnecter ».

La prévention des risques environnementaux se retrouve enfin également dans les programmes de François de Rugy qui annonce sa volonté d’un grand plan et de Manuel Valls qui veut faire de la lutte contre la pollution, les particules fines, les pesticides ou encore les perturbateurs endocriniens une grande cause nationale.

Soucieux de manifester leur intérêt pour les questions de santé, sous tous leurs aspects, les candidats ont pallié leur préparation rapide, par des déclarations parfois chocs. Les débats à venir (dont le premier ce soir) permettront peut-être de préciser certaines de leurs annonces.

* Rappelons pour nos lecteurs férus d'histoire que la Belle Alliance est une métairie située sur le champ de bataille de Waterloo où le duc de Wellington et le maréchal Blücher se rencontrèrent au soir de la défaite des armées françaises...





Aurélie Haroche