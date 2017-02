La science doit-elle se mettre en marche ?

Washington, le samedi 11 février 2017 – Tout au long de sa campagne, le nouveau président des Etats-Unis a multiplié les déclarations témoignant de son mépris pour la vérité scientifique. Qu’il s’agisse de ses emportements concernant le réchauffement climatique ou encore de son amitié pour les tenants de théories dangereuses sur la vaccination, Donald Trump a comme dans d’autres domaines multiplié les outrances.

Ses premiers jours à la Maison Blanche ne sont guère rassurants. Non contente de se faire l’apôtre de la « vérité alternative », son administration a pris le soin de censurer la page consacrée à la question du climat sur le site de l’Agence de protection de l’environnement. Surtout, les scientifiques redoutent d’être muselés : il pourrait leur être interdit de communiquer sur leurs résultats, dès lors que leurs recherches seront financées par des fonds publics. Enfin, des menaces pèsent également sur les budgets alloués aux institutions.

La science est-elle politisée par essence ?

Ce contexte a conduit de nombreux chercheurs à préparer une marche de la science, qui devrait être organisée à Washington, le 22 avril prochain. Cette manifestation est destinée à rappeler l’importance de la recherche scientifique dans la lutte contre de nombreuses maladies, l’amélioration des conditions de vie et la préservation de la planète. Cependant, beaucoup redoutent que cet événement ne se transforme en sommet anti Trump et ne desserve finalement la cause. Le géologue Robert Young (Université de Caroline) s’est ainsi interrogé dans les colonnes du New York Times sur le risque que cette marche ne cristallise les clivages entre démocrates et républicains et ne renforce l’idée, chez ceux qui remettent en cause de nombreuses vérités scientifiques, que la science est politisée.

Cette réflexion a suscité de nombreuses réactions sur Twitter émanant de chercheurs défendant le fait que la science est par essence politisée. « Je ne pense pas qu’une marche pourrait créer une connexion entre science et politique. Cette connexion existe déjà » a ainsi lancé à l’intention de Robert Young, Jacqueline Gill chercheur en écologie et biologie à l’Université du Maine, dont les propos sont cités par le New Scientist. D’autres ont insisté sur le fait que le mouvement n’était pas une action anti Trump, mais un mouvement pour célébrer la force de la science. Cependant, certains partagent les réserves du géologue, notamment parce que le site de la Marche de la Science fait référence à de nombreuses questions sociales et pas uniquement scientifiques. Si beaucoup de chercheurs partagent les préoccupations exprimées (qui concernent notamment les discriminations ethniques, le harcèlement sexuel, l’immigration, la lutte contre la pauvreté…), ils craignent que cet affichage n’incite une grande partie des chercheurs à se désolidariser de la manifestation.

Une étape insuffisante

Pour l’heure cependant, un mouvement important en faveur de cette marche se fait jour. Aucune association scientifique majeure n’a fait part de son refus de participer à la manifestation, à l’exception du patron de l’Institut américain de physique qui a exprimé sa crainte de retombées négatives importantes. Les organisations qui ont déjà indiqué leur adhésion à la marche font par ailleurs montre d’un grand enthousiasme. Cependant, comme le note le New Scientist, les partisans comme les opposants de la manifestation se rejoignent dans l’idée que cette opération ne sera pas suffisante pour renforcer la confiance en la Science, qui est aujourd’hui profondément ébranlée chez une part importante d’Américains.

« Que nous l’acceptions ou non » relève Robert Young.

