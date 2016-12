La sécurité jusqu’au bout des ongles ?

Paris, le samedi 24 décembre 2016 - Dans un pays à la population vieillissante, l’égarement de personnes âgées désorientées représente un véritable problème de santé publique et de sécurité. Ainsi, selon le Guardian, au Japon, l’année dernière, quelques 12 000 personnes ont été signalées « perdues ». Si le plus souvent, les échappées s’achèvent rapidement de manière heureuse, l’inquiétude est toujours importante. Aussi, de nombreux dispositifs sont testés, non sans soulever des questionnements éthiques. L’utilisation de systèmes GPS à travers des bracelets ou des badges offre aux yeux de certains la possibilité de conserver à la personne âgée la liberté d’aller et venir en restreignant les risques. Une entreprise japonaise s’essaye aujourd’hui à un dispositif nouveau que certains considèrent comme davantage intrusif. Il s’agit de coller un QR Code sur les ongles des personnes âgées, ce qui permettra en cas d’égarement de pouvoir déterminer son nom et le lieu de son domicile. La ville d’Iruma située à une quarantaine de kilomètres de Tokyo teste actuellement ce dispositif que beaucoup jugent tout droit sortir d’un film de science fiction et qui participent à une certaine « déshumanisation ». Mais d’autres se montrent rassurés par un système ingénieux et peu coûteux.

M.P.