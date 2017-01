La sigmoïdoscopie n’est pas adaptée pour le dépistage du cancer du côlon chez la femme de plus de 60 ans

Certains pays ont opté pour le dépistage systématique du cancer colorectal par sigmoïdoscopie flexible. Quand une anomalie distale est détectée, polype ou autre, le patient se voit proposer une coloscopie totale. Cette méthode de dépistage a fait la preuve de son efficacité en terme de réduction de l’incidence du cancer colorectal et de la mortalité, dans quatre grands essais randomisés.

Une équipe du Royaume-Uni a retenu 3 de ces essais pour une analyse poolée, avec pour objectif d’évaluer les performances de la sigmoïdoscopie flexible dans le dépistage du cancer colorectal en fonction de l’âge et du sexe. Ont été retenus l’essai états-unien PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian cancer screening trial), l’essai italien SCORE (Screening for Colon and Rectum) et le norvégien NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention trial). Le premier concernait des patients de 55 à 74 ans, le deuxième de 55 à 64 ans et le troisième de 50 à 64 ans. Les patients y étaient randomisés, les uns bénéficiant du dépistage par sigmoïdoscopie flexible (n = 115 139 dans l’analyse poolée), une fois seulement (SCORE et NORCCAP) ou 2 fois (PLCO) et les autres n’ayant pas de dépistage (n = 172 789). Le suivi médian était de 10,5 à 12,1 ans.

Des inégalités entre les sexes

L’analyse poolée des 3 essais randomisés confirme l’efficacité du dépistage par sigmoïdoscopie souple chez les hommes (risque relatif [RR] 0,76 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,70 à 0,83) et chez les femmes (RR 0,83 ; IC 0,75 à 0,92). Toutefois, si la réduction de l’incidence du cancer colorectal est manifeste chez les hommes quel que soit l’âge auquel le dépistage est réalisé, ce n’est pas le cas chez les femmes. En effet, l’efficacité de la sigmoïdoscopie de dépistage n’est significative sur l’incidence que chez les femmes de moins de 60 ans (RR 0,71 ; IC 0,59 à 0,84). De même, si la mortalité est réduite chez les hommes dépistés quel que soit l’âge, elle ne l’est que chez les femmes de moins de 60 ans au moment du dépistage.

Les raisons de ces inégalités méritent d’être explorées. Les auteurs évoquent l’hypothèse de différences dans les procédures des sigmoïdoscopies et coloscopies chez les hommes et les femmes. L’analyse des données ne permet pas toutefois de valider cette hypothèse. La divergence pourrait être due à des caractéristiques de localisation du cancer colorectal selon l’âge chez les femmes. Il apparaît en effet que les cancers distaux sont plus fréquents que les cancers proximaux chez les femmes plus jeunes, tandis qu’après 55-60 ans, le cancer proximal prédomine, non détecté par la sigmoïdoscopie souple. Une tendance similaire existe chez l’homme, mais le décalage survient 10 ans plus tard que chez les femmes.

La sigmoïdoscopie flexible est une méthode de dépistage efficace pour les hommes et les femmes avant 60 ans. D’autres méthodes doivent être proposées aux femmes au-delà de cet âge. Les auteurs précisent qu’il n’est pas encore certain que les autres outils de dépistage (coloscopie ou recherche de sang occulte dans les selles) offrent une alternative préférable pour les femmes les plus âgées.

Dr Roseline Péluchon