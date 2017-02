La simulation au service de la sécurité réelle

Paris, le samedi 4 février 2017 – Six années de développement auront été nécessaires à l’Université Champollion (Albi) pour mettre au point une plateforme de simulation dédiée à la gestion des risques au bloc opératoire. Après le lancement d’un premier prototype en août 2014, le système est en passe de devenir un véritable outil de formation et a déjà été testé avec des résultats concluants tout au long de l’année dernière par des étudiants de la faculté de médecine, de l’école d’infirmier anesthésiste et d’infirmier opératoire de Toulouse.

Vers un large déploiement

Serious game, 3D virtual operating room reproduit à travers différents scénarios le contexte d’un bloc opératoire. Son objectif est de révéler « l’impact de décisions individuelles ou collectives sur le déroulé de l’opération. Il met en jeu tous les acteurs de santé qui interviennent depuis l'entrée du patient au bloc opératoire jusqu'à sa sortie ; son originalité est de proposer un entrainement collaboratif et des outils de débriefing pour le formateur et ses élèves » indiquent les promoteurs de ce dispositif.

Si la simulation s’est considérablement développée ces dernières années en médecine, afin notamment d’éviter que certains gestes soient réalisés la première fois sur des patients, l’originalité de 3D Virtual Operating est de se concentrer sur la gestion des risques et la « connaissance des procédures de sécurité », comme l’explique dans le Figaro Catherine Pons Lelardeux, directrice de projet et ingénieur de recherche en informatique à l’Institut National Universitaire Champollion.

Aujourd’hui, les résultats positifs des premières expérimentations vont conduire au déploiement de ce jeu auprès d’un plus grand nombre d’étudiants. La sensibilisation dès les années d’études à l’importance de certains réflexes et à la possibilité d’éviter nombre d’événements indésirables devrait permettre de réduire la fréquence des accidents, sans évidemment les éliminer totalement.

Léa Crébat