La stimulation magnétique transcrânienne répétitive au secours de la maladie d’Alzheimer

A 12 semaines, on observe une différence positive significative allant de 1 à 8 points dans l'ADAS-Cog entre traitement et placebo dans le groupe de patients au stade le plus léger, représentant 85 % de la population recrutée. Les résultats n'atteignent pas la pertinence statistique dans la cohorte complète. L'échelle CGI-C montre une tendance à l'amélioration avec une différence en faveur du traitement de -0,4 point sur l'ensemble de la population et de -0,45 point pour le groupe de patients au stade le plus léger. En outre, seuls 16 % des patients traités connaissent une détérioration au CGI-C contre 42 % dans le groupe placebo.

Le dispositif médical NeuroAD® allie la stimulation magnétique transcrânienne et l’entrainement cognitif. Cette double stimulation est conçue pour améliorer les fonctions cognitives des patients, selon un protocole d'intervention qui dure six semaines, cinq jours par semaine, à raison d'une session d'une heure par jour. Une étude pivot multicentrique en double aveugle a inclus 131 patients pour évaluer cette intervention dans la maladie d'Alzheimer (MA) légère à modérée.

Références

