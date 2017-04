La thrombolyse ne modifie pas le pronostic à long terme des embolies pulmonaires de gravité intermédiaire

Bien que le traitement de l’embolie pulmonaire ait fait des progrès notables, on a peu évalué jusqu’alors l’apport des interventions thérapeutiques à la phase aiguë et on ignore notamment si elles ont permis d’améliorer la survie à long terme et de prévenir les séquelles tardives.

Plus particulièrement, aucune étude prospective, randomisée portant sur une vaste population ne s’est interrogée sur le bien-fondé d’une croyance largement répandue chez les médecins selon laquelle un traitement thrombolytique précoce pouvait réduire rapidement et efficacement la charge thrombotique, réduire le risque d’hypertension pulmonaire persistante, voire celui d’insuffisance cardiaque droite.

Ce vide a poussé Konstantinides et coll. à étudier le pronostic à long terme des patients présentant une embolie pulmonaire à risque intermédiaire et les effets du traitement thrombotique sur la persistance des symptômes ou le développement de complications tardives.

Pour ce faire, ils ont réalisé l’étude PEITHO (Pulmonary Embolism Thrombolysis) randomisée (1:1) qui a été menée sur 28 sites ; l’étude a comparé les résultats à long terme d’une thrombolyse réalisée avec la ténectéplase versus placebo chez des 709 patients normotendus qui avaient une embolie pulmonaire aiguë à risque intermédiaire caractérisé par une dysfonction ventriculaire droite objectivée par l’imagerie et une élévation de la troponine cardiaque.

Les deux branches de traitement ont reçu une anticoagulation standard.

Même mortalité et gêne fonctionnelle persistante à long terme

La survie à long terme (en moyenne : 37,8 mois) a été évaluée chez 353 des 359 (98,3 %) patients de la branche thrombolyse et chez 343 des 350 (98,0 %) de la branche placebo. La mortalité totale a été respectivement de 20,3 % et 18,0 % dans ces deux branches de traitement (p = 0,43).

Entre le 30e jour de l’évolution et la fin du suivi à long terme, 65 décès sont survenus dans la branche thrombolyse et 53 dans la branche placebo.

Lors de l’examen des survivants effectué au cours du suivi, la persistance d’une dyspnée (le plus souvent légère) a été signalée respectivement par 36,0 % et 30,1 % des patients des deux branches (p = 0,23).

L’échocardiographie (réalisée chez 144 et 146 patients respectivement assignés par randomisation à la thrombolyse ou au placebo) n’a montré aucune différence significative entre les deux branches quant à la présence d’une hypertension pulmonaire résiduelle ou d’une dysfonction ventriculaire droite.

Un tableau de cœur pulmonaire chronique d’origine thromboembolique s’est trouvé confirmé dans 4 (2,1 %) versus 6 (3,2 %) cas dans les deux branches de traitement (p = 0,79).

En conclusion, après une embolie pulmonaire de gravité intermédiaire, environ 33 % des patients ont signalé un certain degré de gêne fonctionnelle persistante, mais le cœur pulmonaire chronique est rare. Le traitement thrombolytique n’a pas modifié la mortalité à long terme et n’a pas semblé diminuer l’incidence de la dyspnée résiduelle et de la dysfonction ventriculaire droite.

Dr Robert Haïat