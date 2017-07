La VNI aussi pour l’IRA hypoxémique non hypercapnique

La ventilation non invasive (VNI) est devenue incontournable dans la prise en charge de l’insuffisance respiratoire aiguë (IRA), plusieurs essais cliniques ont en effet démontré qu’elle permettait de diminuer le recours à l’intubation endotrachéale et la mortalité. Néanmoins, l’intérêt de son utilisation dans le cadre des IRA hypoxémiques non hypercapniques demeure controversé. Une revue systématique du Critical care Medecine tente de donner des éléments de réponse pour la prise en charge des hypoxémies non hypercapniques sans rapport avec un OAP ou une maladie pulmonaire chronique sous-jacente, en comparant les bénéfices de la VNI versus l’oxygénation classique, ceci à travers une analyse en sous-groupes en fonction de l’interface, du mode de ventilation et de la sévérité de l’hypoxémie.

Dans les bases de données explorées et parmi les études précédemment publiées, 11 répondaient aux critères d’inclusion, soit 1 480 patients. L’analyse de résultats montre que par rapport à l’oxygénothérapie standard, la VNI diminue considérablement le taux d’intubation pour la population cible étudiée (Risque relatif [RR] 0,59 ; intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %], 0,44-0,79 ; p = 0,0004). De plus la mortalité hospitalière est également réduite (RR 0,46 ; IC 95 %, 0,24-0,87 ; p = 0,02). Par ailleurs, la méta-analyse par sous-groupes montre que, si CPAP comme BiPAP sont associés à une réduction des intubations, seule l’utilisation du mode BiPAP est associée à une diminution significative de la mortalité en soins intensifs (p = 0,007). Quant à l’interface employée pour la VNI, l’emploi du casque a un effet significatif sur la réduction de la mortalité hospitalière (p=0,0004), contrairement aux masques facial et nasal.

Cet article suggère donc qu’il existe une indication de la VNI pour l’IRA hypoxémique non hypercapnique, en dehors d’une pathologie pulmonaire chronique et d’un OAP, sa mise en place diminuant les risques d’intubation endotrachéale et la mortalité hospitalière. En revanche, mêmes si des tendances sont retrouvées, les études ne sont pas suffisamment puissantes pour permettre de déterminer un mode ventilatoire ou une interface significativement plus favorable que les autres dans ce contexte. Quoi qu’il en soit, il aurait été intéressant, sur cette même analyse, de mettre également en parallèle les essais impliquant l’oxygénothérapie à haut débit.

Anne- Céline Rigaud