L’administration de l’Uvestérol ADEC demeurera possible en dehors de l’hôpital

Paris, le lundi 16 janvier 2017 – L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a début janvier suspendu l’autorisation d’Uvestérol D, administré aux nourrissons pour prévenir la carence en vitamine D. Après des signalements de cas rares de malaises liés à des fausses routes provoquées par l’administration du traitement (par le biais d’une pipette), différentes mesures pour renforcer la sécurité du produit avaient été prises. Elles n’ont cependant pas empêché le décès fin décembre d’un enfant de dix jours. Ceux qui parmi les responsables de la pharmacovigilance plaidaient déjà pour une suspension du traitement (compte tenu de l’existence de nombreuses alternatives) ont obtenu gain de cause, après ce drame dont certains jugent qu’il aurait pu être évité.

Risques de confusion

Parallèlement à la suspension d’Uvestérol D, l’ANSM a adopté des mesures restreignant l’utilisation d’Uvestérol ADEC. Ce traitement est indiqué pour les enfants prématurés ou souffrant de différentes pathologies entraînant une malabsorption des vitamines A, D, E et C. Cependant, ces dernières années une tendance à une prescription plus large de ce traitement à des enfants ne semblant pas nécessiter une telle supplémentation, a suscité l’interrogation de certains pédiatres, s’inquiétant notamment d’un risque de surdosage. La suspension de l’Uvestérol D a donc conduit à rappeler les indications d’Uvestérol ADEC. Par ailleurs, dans un premier temps, parce que le médicament connaît le même système d’administration qu’Uvestérol D, l’ANSM souhaitait restreindre son usage au seul cadre hospitalier. Cependant, pour limiter les ruptures de traitements, l’Uvestérol ADEC pourra être administré en ville (au domicile des jeunes patients), mais sa délivrance demeurera hospitalière. Les enfants concernés sont notamment ceux souffrant de mucoviscidose, de cholestase et d'insuffisance intestinale.

La mise en œuvre de ces nouvelles règles est prévue à la fin du mois de janvier, un temps d’adaptation qui risque de provoquer de la confusion dans les familles qui sont déjà nombreuses à avoir manifester leur inquiétude après la suspension d’Uvestérol D. D’une manière générale, l’existence de deux statuts différents pour ces produits risque de susciter quelques interrogations.



Léa Crébat