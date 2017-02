L’administration de morphine aux grands prématurés a des effets délétères sur la croissance du cervelet

La morphine est couramment utilisée pour la sédation et l’analgésie des grands prématurés en ventilation mécanique. Les bénéfices et risques d’une administration en routine ont été discutés compte tenu des expérimentations animales qui ont montré une atteinte cérébelleuse de jeunes rats sous morphine, tandis que les études humaines ont fourni des résultats contradictoires. Le cervelet des prématurés est particulièrement vulnérable et ses lésions pourraient entrainer une atteinte du développement moteur.

Une étude prospective menée de 2006 à 2010 sur une cohorte de 188 nouveau-nés, d’âge gestationnel 24-32 semaines, a été réalisée à Vancouver. Parmi eux, 136 ont été suivis par IRM permettant la mesure des volumes du cervelet et des structures cérébrales. Pour chacun, les facteurs cliniques qui pouvaient interférer avec le développement cérébelleux ont été enregistrés dont hémorragie intra-ventriculaire, lésions de la substance blanche, infection, hypotension, nombre de procédures invasives, autres drogues (corticoïdes, fentanyl, midazolam). Trois groupes d’exposition à la morphine ont été individualisés : aucune, au-dessous de la médiane et au-dessus. A 18 mois d’âge corrigé, la motricité a été évaluée (Peabody Developmental Motor Scales) ainsi le développement cognitif (Bayley Scales of Infant and Toddler Development).

Un moins bon développement psychomoteur

L’âge gestationnel médian des enfants était de 27,4 SA (24-32) ; l’IRM a été pratiquée à un âge médian de 32,3 SA et 40,3 SA. En tout, 91 enfants ont été exposés à la morphine (67 %) pour une dose cumulée médiane de 1,902 mg/Kg. Le score moteur médian était à 96 (IIQ 86-98) et cognitif à 105 (100-110).

Après ajustement en fonction de l’âge gestationnel et des autres facteurs, l’association entre volume cérébelleux et exposition à la morphine était très significative (P < 0,001) et persistait après ajustement en fonction des autres facteurs influant sur le volume cérébelleux (P = 0,04). Une augmentation par un facteur 10 de l’exposition à la morphine était associée à une diminution de 5,5 % du volume cérébelleux. Une fois exclus les enfants ayant reçu des corticoïdes, l’association avec la morphine était moins marquée mais persistait (baisse de 8,1 % du volume). Ni le volume cérébral total ni ses composants n’étaient significativement diminués.

Le groupe d’enfants qui avait reçu les doses les plus élevées de morphine avait à 18 mois les scores moteurs et cognitifs les plus bas (P < 0,001 et P = 0,006), en association également avec un développement retardé des structures cérébrales.

La morphine chez les grands prématurés semble donc associée à une croissance diminuée du cervelet en période néonatale et une baisse des performances développementales, indépendamment des autres facteurs.

Pr Jean-Jacques Baudon