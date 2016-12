L’alirocumab, en toute sécurité ?

Depuis 2015, la Food and Drug Administration américaine et les Agences Médicales Européennes ont autorisé l’utilisation de l’alirocumab, un anticorps monoclonal qui inhibe la PCSK9 (convertase de la proprotéine subtilisine/kexine de type 9) dans le traitement des patients adultes dont l’hypercholestérolémie résiduelle sous les médications usuelles nécessite que l’on diminue davantage le taux du LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol).

L’alirocumab a été surtout utilisé en double aveugle dans des essais de phase 2 ou 3.

Dans des essais individuels, comparé au traitement contrôle, l’alirocumab réduit significativement le taux du LDL-C et le taux global des effets secondaires liés au traitement tandis que les taux d’arrêt sont semblables sous alirocumab et dans le groupe contrôle.

14 essais, plus de 5 000 patients

Jones et coll. ont tenté de mieux cerner la sécurité d’emploi de l’alirocumab à partir de données concernant 5 234 patients qui avaient participé à 14 essais contrôlés, randomisés de phase 2 (n = 4 essais) et 3 (n = 10 essais), menés en double aveugle pendant 8 à 104 semaines vs placebo ou ézétimibe.

Globalement, 3 340 patients ont reçu l’alirocumab (soit une exposition à la molécule de 4 029 patient-années), 1 276 ont reçu un placebo et 618 ont reçu de l’ézétimibe.

L’incidence des décès, des effets secondaires graves liés au traitement et des arrêts de traitement liés à la survenue d’effets secondaires a été semblable sous alirocumab et dans les groupes contrôle.

L’alirocumab s’est trouvé associé à un taux plus élevé de réactions locales au niveau du site d’injection (7,4 % sous alirocumab vs 5,3 % sous placebo et 3,1 % vs 2,3 % sous ézétimibe), de prurit (1,3 % vs 0,4 % sous placebo et 0,9 % vs 0,5 % sous ézétimibe) et de signes et symptômes d’infections des voies respiratoires supérieures (2,1 % vs 1,1 % sous placebo et 1,3 % vs 0,8 % sous ézétimibe).

Un bon profil de tolérance

Il n’a pas été noté de différence entre le groupe alirocumab et le groupe contrôle quant à l’incidence des événements musculo-squelettiques, neurologiques, neurocognitifs, ophtalmologiques, hépatiques et quant à l’incidence de diabète ou de complications liées au diabète.

Une analyse pré-spécifiée des essais de phase 3 a montré que l’incidence des événements cardiaques majeurs (décès d’origine coronaire, infarctus du myocarde non fatal, accident vasculaire cérébral ischémique, angor instable nécessitant une hospitalisation) était semblable sous alirocumab et dans les groupes contrôle (1,8 % vs 2,6 % sous placebo [hazard ratio [HR] 0,69 ; intervalle de confiance [IC] 95 % [0,43 à 1,11] et 2,8 % vs 1,5 % sous ézétimibe [HR 1,4 ; IC 95 % [0,65 à 3,02]).

En conclusion, l’analyse des données de sécurité poolées issues de 14 essais randomisés regroupant plus de 5 000 patients montre que l’alirocumab est généralement bien toléré avec un bon profil de sécurité.

Dr Robert Haïat