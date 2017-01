L’allergologie est enfin une spécialité !

Paris, le vendredi 30 décembre 2016 - Une réforme du troisième cycle des études médicales, impliquant notamment une révision de la liste des diplômes d’études spécialisées (DES) pour y inclure l’allergologie est l'objet de réflexion depuis une dizaine d’années.

Par arrêté en date du 26 décembre 2016, le ministère de l’éducation nationale et celui de la santé ont remplacé le DES de « Médecine interne/maladies infectieuses et tropicales » par celui de « Médecine interne et immunologie clinique/maladies infectieuses et tropicales/allergologie » et il est prévu que, chaque année, 30 places d’internes soient dévolues à l’allergologie.

Il s'agissait d'une « nécessité pour une pathologie qui touche aujourd'hui 18 millions de Français » s’est félicité le syndicat français des allergologues dans un communiqué.

Rappelons que la France compte actuellement de 1 200 à 1500 praticiens, principalement des médecins généralistes, pneumologues ou dermatologues à « exercice particulier » qui ont obtenu un DESC (Diplôme d'Etudes Spécialisées Complémentaires) ou une capacité en allergologie.

FH