L’alliance des médecins retraités et des internes contre les déserts médicaux

Laval, le vendredi 14 avril 2017 – Il va s’ouvrir, à Laval, au mois de mai prochain, une structure originale qui vise à lutter contre la désertification médicale que connaît ce département. Il y manque en effet 120 omnipraticiens ne serait-ce que pour atteindre la moyenne nationale de démographie médicale et dix mille patients de Laval et de sa petite couronne sont aujourd’hui dépourvus de médecin traitant.

Un projet d’urgence…mais structurant pour l’avenir

Cette maison médicale, où sera dispensées, dans un premier temps, des consultations de médecine générale et de « petites urgences » a la singularité de rassembler une quinzaine de praticiens retraités depuis moins de 5 ans et des internes de la faculté de médecine d’Angers.

Une infirmière et une secrétaire seront aussi mises à disposition par la municipalité et le Conseil départemental. Il est également prévu d’y déployer rapidement un service de protection maternelle et infantile et d’offrir les services d’autres professionnels paramédicaux et l’on songe déjà à y embaucher des spécialistes, eux aussi retraités.

Si ce projet ne semble pas, pour l’instant, devoir être pérenne, l’expérimentation n’étant prévue que pour trois ans, l'Ordre des médecins estime que le fait d'assurer une forme de compagnonnage auprès de la future génération pourrait l’inciter à rester sur le territoire pour y exercer son métier.

« L’idée du projet est de répondre non seulement à une urgence mais aussi d’être structurant pour l’avenir, c’est pour cette raison que nous avons pris contact avec la faculté de médecine d’Angers pour accueillir des internes en fin de formation » comme le souligne le Dr François Dima, président de l’ordre des médecins de Mayenne, auprès de Pourquoi Docteur.

Fou et drogué de médecine !

Cette union des anciens et des modernes attirent. Ainsi le futur coordinateur de l’établissement, le Dr Hérault explique au Figaro : « j’ai reçu plusieurs appels de collègues, jeunes retraités, qui voulaient savoir comment ça s’organisait. Je pense que c’est un projet qui pourra être reproduit ailleurs » et résume à Ouest-France les raisons de ces vocations tardives : « il faut être fou et drogué de la médecine pour vouloir reprendre (…) Ou alors tout simplement vouloir rendre service » !



