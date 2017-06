Lancement d’une consultation publique sur la prise en charge des patients autistes adultes

Paris, le mercredi 21 juin 2017 - Plus encore que celles des enfants atteints d’autisme, la prise en charge médicale et l’intégration sociale des adultes souffrant de ce trouble du développement connaissent de nombreuses lacunes en France. L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait d’ailleurs souligné les manquements du troisième plan autisme en la matière. La situation pourrait évoluer avec l’élaboration de nouvelles recommandations par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) et la Haute Autorité de santé (HAS). Avec un an de retard sur leur programme initial, ces deux institutions planchent en effet sur l’accompagnement et le suivi des adultes autistes. Dans ce cadre, elles viennent d’appeler les organismes, associations et institutions impliquées à participer à une consultation publique. Ces structures ont jusqu’au 31 juillet pour faire part de leurs avis et suggestions sur la version préliminaire des recommandations. L’accent devra notamment être mis sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte, la participation de l’adulte autiste aux décisions le concernant, le parcours de santé, la prévention des troubles du comportement et le vieillissement.

M.P.