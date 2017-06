L’antibiorésistance de l’HP est élevée chez les enfants européens

Une étude réalisée dans 16 pays européen montre une forte prévalence de la résistance d’Helicobacter Pylori aux antibiotiques usuellement prescrits. Cela confirme les recommandations de l’ESPGHAN d’adapter au plus près le traitement à l’antibio-résistance, de manière à obtenir un taux d’éradication de 90 % dès le premier traitement. Cette étude révèle aussi que les ulcères peptiques gastriques et duodénaux sont rares chez les enfants (5,7 %), contrairement aux lésions érosives qui sont plus fréquentes (14,6 %).

