L’anxiété et la dépression pourraient avoir une influence sur l’évolution de certains cancers

Le lien entre les maladies cardiovasculaires et certains facteurs psychologiques (anxiété, dépression) a fait l’objet de nombreux travaux. L’on en sait beaucoup moins sur la relation entre les facteurs psychologiques et le cancer, d’autant que les résultats des travaux menés sur ce thème sont jusqu’à présent contradictoires.

C’est pourquoi une équipe du Royaume-Uni a à nouveau exploré le lien éventuel entre les problèmes psychologiques et la mortalité par certains cancers. Les auteurs ont réuni les données de 16 études de cohortes initiées entre 1994 et 2008 et incluant plus de 160 mille hommes et femmes de plus de 16 ans, sans diagnostic de cancer au moment de l’inclusion, et dont l’état psychologique était auto-évaluée par le GHQ-12 (General Health Questionnaire à 12 items).

En moyenne sur l’ensemble des études, le suivi durait 9,5 ans, pendant lesquels 16 267 décès ont eu lieu, dont 4 353 par cancer. L’analyse poolée des données montre que les patients ayant le plus de problèmes psychologiques (score GHQ-12 7-12) ont un risque supérieur de décès par cancer, comparé à ceux appartenant au groupe avec un moindre niveau d’anxiété ou de dépression (GHQ-12 0-6). Les auteurs ont réexaminé les résultats en tenant compte des facteurs de risque connus pour certains cancers (mode de vie, statut socio-économique, âge, sexe, activité physique, tabac, alcool, etc.) et de la causalité inversée (les patients atteints de cancer sont plus angoissés) et le résultat confirme la première analyse, avec une augmentation de 32 % du risque de cancer tous sites confondus.

Pas vraiment un facteur de risque

Les résultats les plus robustes sont obtenu pour le cancer colorectal (Hazard ratio [HR] 1,84 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 1,21 à 2,78), le cancer prostatique (HR 2,42 ; IC 1,29 à 4,54), celui du pancréas (HR 2,76 ; IC 1,47 à 5,19), de l’œsophage (HR 2,59 ; IC 1,34 à 5,00) et enfin la leucémie (HR 3,86 ; IC 1,42 à 10,5). Un gradient apparaît nettement pour deux de ces cancers (prostate et côlon), montrant que plus le patient estime sa détresse psychologique élevée, plus le risque de décès par cancer est lui aussi élevé.

Si les données manquent encore pour préciser l’importance de la relation causale, ces résultats semblent soutenir au moins partiellement l’hypothèse selon laquelle il pourrait y avoir une participation directe du stress ou de la dépression sur les mécanismes à l’origine des cancers. Cela pourrait passer par la réduction des défenses immunitaires, une dysrégulation de l’axe hypothalamo-hypophysaire, une augmentation de la cortisolémie, l’inhibition de la réparation de l’ADN ou tout autre processus pouvant impacter le processus de défense.

Quant à intégrer le facteur « détresse psychologique » dans les facteurs de risque de cancer, il semble bien que ce soit prématuré. Les auteurs précisent en effet que sa sensibilité en tant que facteur de risque est largement inférieure à celle d’autres facteurs de risque connus, tels que le tabagisme ou l’obésité (8 % vs 17 % et 27 % respectivement).

Dr Roseline Péluchon