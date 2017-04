L’arrêt temporaire du traitement antihypertenseur semble sans risque

L’hypertension artérielle est une maladie chronique qui justifie un traitement de fond, en règle définitif dans son indication. Son arrêt brutal est plus que déconseillé, en raison du classique effet rebond qui peut aboutir à des complications graves, telles l’infarctus du myocarde (IDM) ou à l’apparition de symptômes témoignant de la remontée des chiffres de pression artérielle (PA). Le risque encouru est en grande partie lié à la sévérité de l’HTA initiale, mais en tout état de cause, mieux vaut réduire progressivement la posologie des antihypertenseurs sous surveillance médicale, dès lors que la décision d’interrompre le dit traitement se justifie. Un bon exemple en pratique médicale courante est représenté par l’HTA réfractaire ou plus simplement difficile à contrôler qui peut poser un réel problème diagnostique.

Une fois éliminé le défaut d’observance qui est le plus souvent en cause, il est légitime de s’interroger sur l’existence d’une éventuelle HTA secondaire, étiquetée à tort essentielle. Dans la mesure où certains antihypertenseurs sont à même d’interférer avec certains tests diagnostiques, leur arrêt temporaire s’avère nécessaire, mais cette décision n’est pas sans susciter une certaine inquiétude autant chez le médecin que le patient lui-même, même quand toutes les précautions sont prises. Une étude de type cas-témoins publiée dans Hypertension permet de relativiser ces craintes.

Réalisée entre février 2010 et mars 2016, elle a inclus 604 patients atteints d’une HTA difficile à contrôler chez lesquels la décision d’interrompre progressivement le traitement s’est imposée. Ce groupe a été comparé à 604 hypertendus témoins qui ont poursuivi leur traitement. Ces derniers ont été sélectionnés parmi les participants de la SMART (Second Manifestations of Arterial Disease) Study et appariés aux précédents selon l’âge, le sexe, le niveau de la PA et les antécédents cardiovasculaires. L’objectif était d’évaluer le risque et les conséquences de l’interruption des antihypertenseurs pendant une période limitée au sein d’une population suivie dans le même hôpital.

Pas davantage d’événements cardiovasculaires

D’un point de vue purement symptomatique, l’arrêt du traitement a été bien toléré dans la majorité des cas : aucun symptôme n’a été constaté chez 62 % des patients, cependant qu’un inconfort léger et tolérable a été noté près d’une fois sur quatre (24 %). Seuls 14 % des participants ont eu besoin d’un antihypertenseur de suppléance.

Pour ce qui est de la fréquence des évènements majeurs, aucune différence intergroupe significative n’a été mise en évidence. Ainsi, entre l’arrêt du traitement et les 30 jours qui ont suivi sa reprise, trois de ces évènements ont été dénombrés dans le groupe privé de traitement (soit 31,12 pour 1 000 patients-années), versus cinq dans le groupe témoin au cours du même laps de temps (soit 51,2 pour 1 000 patients-années).

La conclusion coule de source. L’arrêt temporaire et progressif du traitement antihypertenseur en cas d’HTA difficile à contrôler ne semble pas augmenter significativement le risque d’évènements cardiovasculaires majeurs à court terme, dès lors que le patient est étroitement surveillé en milieu spécialisé, en recourant à des protocoles adaptés et conçus pour assurer une sécurité optimale.

Dr Philippe Tellier