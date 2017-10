Lavage des mains à l’hôpital : avec modération !

Deux enquêtes récentes réalisées auprès des soignants au CHU de Nantes ont mis en évidence une prévalence élevée de la dermite des mains, avec un impact important sur les pratiques d’hygiène. Elles ont souligné la nécessité de mettre en place des ateliers pratiques dans les services pour éduquer les soignants. Pratiquement, ces ateliers rappellent les précautions standards : limiter les lavages des mains au strict nécessaire (mains souillées, maladies infectieuses particulières comme la gale et les infections à Clostridium difficile), prévenir la sécheresse par l’application d’émollients, porter des gants pour la manipulation de produits caustiques, irritants, allergisants. Eviter si cela est possible le port de gants prolongé et la macération, protéger les mains du froid en hiver et des agressions dans les activités de loisir.

Les soignants sont en outre incités à consulter rapidement en cas d’inflammation, fissures, crevasses pour permettre un traitement rapide et efficace. Ils sont aussi informés sur l’efficacité des dermocorticoïdes et des bandages humides, ainsi que sur les lieux de consultation et bilans allergologiques réalisables. Enfin, un rappel est fait sur l’importance du respect des procédures d’hygiène ainsi que sur la bonne tolérance des produits hydroalcooliques appliqués sur peau saine et leur effet moins délétère que les lavages à répétition.



Dr Dominique-Jean Bouilliez