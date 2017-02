Le biofeedback semble utile pour la rééducation post AVC

Dix-huit essais soit 429 participants répondaient aux critères d'inclusion, avec une qualité modérément élevée (score moyen PEDro de 6,2/10.) Par le calcul d’une différence moyenne standardisée (SMD), le biofeedback a montré une amélioration de la performance des activités des membres inférieurs plus que la thérapie seule (SMD 0,50, intervalle de confiance à 95 % de 0,30 à 0,70). Cependant, les effets à long terme sont moins clairs : seuls 4 des 18 essais comportaient un suivi des résultats. Étant donné que cela représente seulement 22 % de tous les essais inclus, cela a été considéré comme non représentatif et aucune méta-analyse n’a été réalisée sur l'effet à long terme.

