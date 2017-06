Le bisphénol A reconnu perturbateur endocrinien par l’Europe

Bruxelles, le lundi 19 juin 2017 - La France et quelques autres pays européens ont adopté ces dernières années des réglementations très strictes pour restreindre l’utilisation du bisphénol A. Si l’Europe a emboité le pas de ces états pionniers en décidant d’interdire la présence de cette substance dans les biberons ou les tickets de caisse, elle se montrait plus réticence à l’idée de la supprimer de tous les contenants alimentaires. Cependant, l’agence européenne des produits chimiques, l’ECHA vient de franchir un pas supplémentaire vers des restrictions plus larges. Considérée jusqu’à aujourd’hui comme une « substance extrêmement préoccupante », le bisphénol A est désormais classé parmi les perturbateurs endocriniens. Le comité chargé de l’examen du dossier s’est accordé à l’unanimité sur cette définition qui ouvre la voie à de nouvelles interdictions. "L'inscription du BPA sur la liste des substances extrêmement préoccupantes ouvre la possibilité d'en limiter l'usage, en conditionnant son utilisation à l'octroi d'une autorisation temporaire et renouvelable", indique l’ANSES.

M.P.