Le bon moment pour vacciner contre l’hépatite B, cela dépend de la mère !

La vaccination contre l’hépatite B est très efficace et s’est répandue dans le monde entier. En Chine zone d’endémie, la vaccination contre l’hépatite B a été intégrée au programme de vaccination des nouveau-nés en 1992 avec 3 injections : à la naissance puis à 1 mois et 6 mois. En 25 ans, le taux d’infection a ainsi chuté de 9,67 % à 0,32 %. Un titre protecteur d’anticorps anti-HBs (≥ 10 UI/L) n’est cependant pas atteint chez environ 5 % des enfants après une vaccination complète. Les raisons peuvent en être multiples mais les auteurs, chinois, de cette étude ont voulu savoir si le taux d’anticorps chez la mère pouvait jouer un rôle dans la réponse immunitaire de leur enfant.

Dans un premier temps, ils ont déterminé l’importance du transfert passif des anticorps anti-HBs de la mère à l’enfant en mesurant leurs taux chez 90 femmes enceintes puis chez leur nouveau-né. Ils ont ainsi pu constater que lorsque le taux d’anticorps anti-HBs de la mère est de 10 à 99 UI/L, on retrouve la présence d’anticorps chez 88,5 % des nouveau-nés, alors que quand le taux maternel est ≥ 100 UI/L, 100 % des nouveau-nés ont des anticorps « passifs » provenant de leur mère. De plus, le taux des anticorps chez les nouveau-nés est proportionnel au taux maternel.

Le taux des anticorps anti-HBs maternels influence le succès de la vaccination

Dans un second temps, ils ont exploré les effets des anticorps anti-HBs maternels sur la réponse des enfants à la vaccination.

Sur les 1 055 mères étudiées, 655 (62,1 %) avaient des anticorps anti-HBs. Le taux des anti-HBs de leurs 1 063 nourrissons ont été mesurés après vaccination alors qu’ils étaient âgés de 7 à 24 mois. Lorsque le taux d’anticorps maternels était < 10 UI/L, la vaccination a fonctionné dans 88,99 % des cas avec un taux moyen d’anticorps de 169 UI/L. Avec un taux d’anticorps maternels compris entre 10 et 499 UI/L, le taux de réussite diminue à 84,47 % tandis qu’avec un taux élevé d’anticorps maternel ≥ 500 UI/L, le taux chute à 77,3 % avec des taux moyen d’anticorps chez les enfants de 79,4 UI/L.

Ainsi, les anticorps de la mère protègent l’enfant mais peuvent aussi réduire la réponse immune du nouveau-né. Si la mère n’a pas d’anticorps anti-HBs, 11 % des nourrissons ne développent pas d’anticorps après vaccination tandis que si la mère a des anticorps anti-HBs, la vaccination est inefficace dans 23 % des cas.

Restauration possible de la réponse immune

Cependant, après une ou 2 doses supplémentaires décalées dans le temps, il est possible de restaurer la synthèse des anticorps suggérant qu’il est prudent d’attendre la maturation du système immunitaire et la diminution du taux des anticorps maternels. Les auteurs préconisent ainsi un schéma de vaccination décalé à 2, 4, 9 mois, plutôt que 0, 1 et 6 mois. En France, les recommandations sont 2, 4 et 11 mois, ouf !

En conclusion, plus le taux d’anticorps chez la mère est élevé, plus il faut attendre pour vacciner.

Dr Sylvie Coito