Le Canada face aux stérilisations forcées des femmes autochtones

Saskatoon, le mardi 22 août 2017 – De nombreux pays occidentaux ont vu révéler au grand jour des pratiques scandaleuses de stérilisation forcée (ou d'avortements contraints) de femmes issues de minorités ethniques ou souffrant de handicaps. Le Canada ne fait pas exception. Depuis plusieurs années, les témoignages se multiplient évoquant la façon dont les femmes autochtones ont pu subir des ligatures de trompe et autres interventions destinées à leur stérilisation sans leur consentement et parfois même sans en être informées.

Des femmes métisses mènent l’enquête

Après les premières révélations en la matière fin 2015, la Saskatoon Health Region (agence chargée de l’organisation des soins dans la province de Saskatchewan où les peuples des premières nations représentent encore 17 % de la population) a chargé deux femmes, Yvonne Boyer et Judith Bartlett de mener l’enquête auprès des femmes autochtones. Yvonne Boyer est avocate et titulaire d'une chaire de recherche du Canada en santé et bien-être des Autochtones à l'Université de Brandon, au Manitoba, tandis que Judith Bartlett est médecin. Les deux femmes sont métisses. Leur enquête a permis de recueillir le témoignage douloureux des rares femmes ayant accepté de parler sur ce qu’elles avaient subi, qui confirme la persistance jusqu’à très récemment de pratiques inacceptables.

Perte de confiance totale dans le système de santé officiel

Afin de ne pas « dépasser la taille optimale d’une famille » selon la terminologie retenue par les services de santé de Saskatoon ces femmes ont subi au moment de leur accouchement des ligatures de trompes non consenties et souvent non comprises. « Les mots qui reviennent le plus souvent pour qualifier leur état à ce moment là sont : « se sentir invisible, objet d’expérimentation et impuissante », « détérioration de sa propre image », « relations humaines », « santé publique ». Ces mots montrent que ces femmes aborigènes vivaient le plus souvent en état de complexe et d’écrasement lorsqu’elles furent contraintes à ces opérations, une sensation étroitement liée aux origines négatives du colonialisme. La plupart d’entre elles n’ont pas compris que cette opération était définitive. Elles croyaient se soumettre à une forme réversible de contrôle des naissances. Elles pensent désormais que le système de santé n’a pas servi leurs besoins et elles se sentent profondément démunies pour protester » écrivent les deux chercheuses qui insistent sur le fait qu’une des plus graves conséquences de cette politique est la perte de confiance dans le système de soins et le repli vers des méthodes médicales traditionnelles.

Une opinion publique bouleversée

Recevant fin juillet ce rapport, qui a provoqué un véritable électrochoc dans la société canadienne, Jackie Mann vice-présidente des services de santé de la région de Saskatoon est parue visiblement très émue : « Au nom des services de santé de la région de Saskatoon, je voudrais présenter mes excuses aux femmes qui sont venues nous voir dans le passé et qui n'ont obtenu aucun réconfort de notre part. Je suis vraiment désolée que vous ayez subi ces ligatures de trompes sans consentement. Que vous n'ayez pas été traitées avec le respect et la compassion qui vous sont dus, et avec tout le soutien dont vous aviez besoin. Aucune femme ne mérite d'être traitée comme vous l'avez été. Je sais que ce sont seulement des mots et que vous attendez des actes et du changement » a-t-elle déclaré. De son côté, le spécialiste de la bioéthique Arthur Schaefer directeur du Centre d'éthique professionnelle et appliquée à l'Université du Manitoba, cité par TV5 qui consacre un long reportage à ce sujet analyse : « Chaque hôpital, chaque faculté de médecine, devrait étudier ce qui s'est passé dans la Saskatchewan, et apprendre de ce qui s'est passé, et faire en sorte que plus jamais une telle chose n'arrive nulle part ».

Léa Crébat