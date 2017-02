L’e-cigarette moins dangereuse que la clope !

Le débat sur les bénéfices et les risques de la cigarette électronique est loin d’être clos. Les études sur ce sujet se suivent, et ne se ressemblent pas toujours. Les deux dernières en date publiées le 6 février dans deux revues différentes présentent l’intéressante particularité de comparer les deux types de cigarettes. Jusqu’à présent, la grande majorité des études sur l’e.cigarette analysait son contenu, ses éventuels produits toxiques …mais sans comparaison avec le produit de base, la cigarette traditionnelle. Ces nouvelles publications permettent au moins de répondre à cette question : vaut-il mieux la e.cigarette ou l’herbe à Nicot basique ?

La première étude, publiée dans les Annals of Internal Medicine a comparé 5 groupe de personnes, le 1er était constitué de fumeurs de cigarettes, le 2e d’adeptes d’e.cig, le 3e de fumeurs de cigarettes normales et de e.cig, le 4e d’utilisateurs de substituts nicotiniques, et le 5e d’usagers de substituts continuant à fumer. Au total, ces 181 personnes ont bénéficié de dosages dans le sang et les urines de plusieurs toxiques : biomarqueurs de la nicotine, nitrosamines, et composés organiques volatiles.

Moins de toxiques et de carcinogènes dans les urines avec l’e-cigarette

L’étude financée par l’Institut Britannique de Recherche contre le Cancer révèle que les ex-fumeurs qui ont opté pour les cigarettes électroniques ou les substituts nicotiniques, ont des taux de substances toxiques et de carcinogènes dans le sang et les urines nettement inférieurs à ceux des personnes qui continuent à fumer des cigarettes. Mais, les adeptes des e.cigarettes ou des substituts nicotiniques qui fument encore, ont le même niveau d’exposition à ces toxiques que les fumeurs.

Le Dr Lion Shahab, maître de conférences au département d'épidémiologie et de santé publique à l'UCL (University College London), auteur principal de la publication, estime que: « Notre étude apporte de nouvelles preuves que les e-cigarettes et les substituts sont beaucoup plus sûrs que le tabagisme. Nous avons aussi montré que les niveaux de produits chimiques toxiques dans le corps liés à la cigarette électronique sont considérablement inférieurs à ceux suggérés dans des études précédentes à l'aide d'expériences in vitro. Certains doutes sur les dangers des cigarettes électroniques mis en avant sont peut-être infondés. »

A noter que l'utilisation de la e.cigarette n'a pas éliminé complètement l'exposition à des produits toxiques.

Une seconde étude publiée le 6 février également dans la revue Applied In Vitro Toxicology, s’est intéressée aux modifications de l’expression génétique in vitro, dans des cultures de cellules exposées soit à la fumée de cigarettes, soit à des aérosols de e.cigarette. Et bien les chercheurs ont pu observer des changements dans les niveaux d'expression de 123 gènes lorsque ce tissu pulmonaire reconstitué est exposé à la fumée de cigarette, seulement de deux gènes en cas d’exposition aux aérosols d’une e-cigarette. Ils mettent aussi en évidence des niveaux élevés de plusieurs cytokines, biomarqueurs de l'inflammation, dans le modèle de tissu pulmonaire exposé à la fumée de cigarette conventionnelle, mais pas avec les aérosols d’e.cigarette.

Dr Martine Perez