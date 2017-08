Le classement de Shanghai est-il adapté aux universités françaises ?

Le vrai numéro un ?

Shanghai, le mercredi 16 août 2017 - Le classement de Shanghai des 500 meilleures universités vient d’être actualisé. Il consacre une nouvelle fois les établissements américains, qui sont 16 à apparaître dans le top 20. En France, on compte 20 universités au total et 3 établissements dans le top 100.

La France demeure ainsi à la sixième position des pays les plus représentés dans ce classement.

Notons que la médecine demeure un domaine d’excellence dans notre pays, ainsi la faculté française la mieux classée est l’université Pierre et Marie Curie de Paris, spécialisé en sciences et médecine (40e place). On retrouve également dans ce Top 500, l’université René Descartes de Paris et Claude Bernard de Lyon.

Soulignons, néanmoins, que ce classement, créé en 2003 et réalisé par un cabinet privé, qui prend en compte comme critère le nombre de Nobel parmi les enseignants et les anciens élèves, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline et le nombre de publications dans certaines revues prestigieuses, demeure contesté. De nombreux responsables considèrent en effet cette évaluation comme mal adaptée à l’enseignement supérieur européen et en particulier français notamment du fait de la taille "limitée" des établissements comparée à celles d'Outre-Atlantique. Ainsi l'Ecole Normale Supérieure (ENS) qui a le meilleur ratio du monde Prix Nobel/nombre d'anciens étudiants n'est du fait de son très petit nombre d'élèves que 69ème dans ce classement. Les regroupements d'universités programmés pour les prochaines années devraient à eux seuls permettre automatiquement aux établissements français de gagner quelques places dans ce classement comme l'a rappelé le directeur de l'ENS au micro de RTL hier.

Sans attendre ces lendemains qui chantent, le ministre chargé de ces questions, Frédérique Vidal, s’est félicitée de « cette stabilité d'ensemble combinée à des progressions individuelles significatives témoigne de la solidité de la position des universités françaises, qui sont su s'affirmer face à une concurrence internationale devenue de plus en plus forte au cours des dix dernières années ».

