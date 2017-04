Le Collectif des pharmaciens réclame une pilule contraceptive sans ordonnance

Paris, le mercredi 19 avril 2017 - Constitué en juillet 2016 pour obtenir le retrait de la clause de conscience que l’Ordre des pharmaciens projetait d’introduire dans le code de déontologie de la profession, le Collectif des pharmaciens réapparait pour réclamer cette fois-ci a mise sur le marché d’une pilule contraceptive sans prescription. Associé pour l’occasion au Planning familial, le Collectif a lancé sa demande sous la forme d’une « lettre ouverte aux laboratoires pharmaceutiques » qui s’est transformée en pétition (identifiée par le hashtag #Libérezmapilule) qui a déjà recueilli plus de 230 signatures.

En préambule, les auteurs du texte revendicatif rappellent qu’en 2012, « le Collège américain des Gynécologues Obstétriciens recommandait d’autoriser la vente des pilules contraceptives sans ordonnance. Il soulignait ainsi l’existence d’un grand nombre de preuves montrant que les femmes sont capables d’évaluer si l’utilisation de la pilule contraceptive est possible en répondant à un questionnaire avec l’aide d’un pharmacien ». Ces spécialistes pointaient en effet le fait que les femmes auraient une approche plus prudente que les prescripteurs concernant les contre-indications et que, notamment, le risque d’utilisation de la pilule malgré une contre-indication était similaire que la pilule soit avec ou sans ordonnance.

Une demande qui porte uniquement sur la pilule progestative

Constatant que la délivrance d’une pilule sans ordonnance est déjà une réalité dans de nombreux pays, le Collectif des pharmaciens et le Planning familial citent également l’exemple du Québec où, si la délivrance de cette contraception nécessite une prescription, le pharmacien peut proposer une contraception hormonale pour une durée de 3 mois en plus d’une contraception d’urgence. Par ailleurs, le dépôt début 2017 par le laboratoire français HRA Pharma d’un dossier d’autorisation de mise sur le marché d’une pilule contraceptive sans ordonnance auprès de la FDA, l’autorité états-unienne de surveillance de l’alimentation et des produits de santé, est un événement dont les signataires déplorent qu’il n’ait pas encore d’équivalent en France et en Europe.

Les initiateurs de cette pétition tiennent enfin à préciser que leur revendication porte uniquement sur la pilule progestative qui « a en effet un profil de risque très bien connu et maîtrisé » et dont les « contre-indications peuvent être identifiées facilement à l’aide d’un questionnaire ». Elle ne concerne donc pas les pilules estroprogestatives ou combinées qui contiennent un progestatif et un estrogène et qui présentent un profil de risque différent du fait de cette combinaison, comme c’est le cas des pilules combinées dites de 3e et 4e génération qui sont « plus délicates à manier » et qui « ont encore vocation à être prescrites par un médecin ou une sage-femme ». Au final, il est ainsi demandé aux laboratoires pharmaceutiques de « s'engager publiquement à déposer auprès de l’ANSM ou de l’Agence européenne (EMA) un dossier d’autorisation d’AMM pour une pilule progestative sans ordonnance avant le 8 mars 2018, Journée internationale des Droits de la Femme ».

Benoît Thelliez