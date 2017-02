Le Conseil constitutionnel revient sur l’interdiction des violences éducatives

Paris, le lundi 30 janvier 2017 - Le 22 décembre dernier dans le cadre de la loi Egalité et citoyenneté avait été entérinée une interdiction de toutes les violences éducatives ordinaires. Le texte modifiait l’article371-1 du Code civil afin qu’il précise que l’exercice de l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ». La disposition n’était pas contraignante. Il s’agissait d’une mention symbolique afin d’ouvrir la voie à une véritable prise de conscience au sein de la société, alors que la France est de plus en plus isolée parmi les pays occidentaux dans sa non interdiction de ces châtiments. Pourtant cette avancée vient de connaître un sérieux revers avec la décision du Conseil constitutionnel de censurer cet article, considérant qu’il représentait un « cavalier législatif » au sein de la loi Egalité et citoyenneté.

M.P.